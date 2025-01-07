https://sarabic.ae/20250107/هل-يعاقب-نجم-الأهلي-بعد-احتفاله-بـالبالونة-البيضاء-1096573562.html
هل يعاقب نجم الأهلي بعد احتفاله بـ"البالونة البيضاء"
هل يعاقب نجم الأهلي بعد احتفاله بـ"البالونة البيضاء"
سبوتنيك عربي
تسبب نجم النادي الأهلي المصري في إثارة الجدل الكبير فور احتفاله بـ"البالونة البيضاء" عقب هز شباك فريق سموحة في لقاء الفريقين، الذي جرى اليوم الثلاثاء. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
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وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي، في الدقيقة 50، وهو أول أهداف اللاعب في الدوري المصري هذا الموسم، حيث نزع اللاعب من جوربه "بالونة بيضاء" وقام بنفخها ثم دهسها بقدمه احتفالا بالهدف.ويشبه احتفال عاشور ما يفعله علي البليهي نجم نادي الهلال السعودي، أكثر من مرة في عدة مناسبات بالدوري السعودي.وعلى الجانب الآخر، فإن لوائح وقوانين الدوري المصري لم تشر إلى وجود بنود تعاقب إمام عاشور على هذا الاحتفال.وفور نهاية المباراة، نشر إمام عاشور صورة له عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمعه بطفلته وهو ينفخ البالونة، في إشارة إلى أن هذا الاحتفال من أجل ابنته.وكان النادي الأهلي قد فاز على فريق سموحة بثنائية نظيفة دون رد في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري المصري.وبتلك النتيجة، اعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريقي بيراميدز والزمالك.
https://sarabic.ae/20241225/قرارات-جديدة-داخل-الأهلي-المصري-تحسم-مصير-5-نجوم-1096172530.html
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رياضة, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, الدوري المصري الممتاز, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار, أخبار كرة القدم
رياضة, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, الدوري المصري الممتاز, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار, أخبار كرة القدم
هل يعاقب نجم الأهلي بعد احتفاله بـ"البالونة البيضاء"
تسبب نجم النادي الأهلي المصري في إثارة الجدل الكبير فور احتفاله بـ"البالونة البيضاء" عقب هز شباك فريق سموحة في لقاء الفريقين، الذي جرى اليوم الثلاثاء.
وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي، في الدقيقة 50، وهو أول أهداف اللاعب في الدوري المصري هذا الموسم، حيث نزع اللاعب من جوربه "بالونة بيضاء" وقام بنفخها ثم دهسها بقدمه احتفالا بالهدف.
25 ديسمبر 2024, 12:07 GMT
ويشبه احتفال عاشور ما يفعله علي البليهي نجم نادي الهلال السعودي، أكثر من مرة في عدة مناسبات بالدوري السعودي.
وعلى الجانب الآخر، فإن لوائح وقوانين الدوري المصري
لم تشر إلى وجود بنود تعاقب إمام عاشور على هذا الاحتفال.
وفور نهاية المباراة، نشر إمام عاشور صورة له عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمعه بطفلته وهو ينفخ البالونة، في إشارة إلى أن هذا الاحتفال من أجل ابنته.
وكان النادي الأهلي
قد فاز على فريق سموحة بثنائية نظيفة دون رد في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري المصري.
وبتلك النتيجة، اعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريقي بيراميدز والزمالك.