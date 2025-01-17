https://sarabic.ae/20250117/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-أهداف-حيوية-في-إيلات-جنوبي-إسرائيل-بـ4-صواريخ-مجنحة-1096879619.html
"أنصار الله" تعلن مهاجمة أهداف حيوية في إيلات جنوبي إسرائيل بـ4 صواريخ مجنحة
"أنصار الله" تعلن مهاجمة أهداف حيوية في إيلات جنوبي إسرائيل بـ4 صواريخ مجنحة
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، شن هجوم جديد على حاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر، ومهاجمة إسرائيل، ضمن الهجمات التي تنفذها الجماعة على... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T14:17+0000
2025-01-17T14:17+0000
2025-01-17T14:17+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أنصار الله
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وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية (ترومان) شمال البحر الأحمر بعدد من الطائرات المُسيرة".وذكر العميد سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بـ4 صواريخ مجنحة حققت أهدافها بنجاح".وأفاد بأن "سلاح الجو المُسير نفذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت أهدافا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ 3 طائرات مسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح".واختتم المتحدث باسم قوات "أنصار الله": "الجاهزية لأي تطورات أو تصعيد أميركي إسرائيلي على بلدنا وسنراقب تطورات الوضع في غزة".وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخِ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن"، مؤكدا أن هذا الاستهداف للحاملة يعد السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر.
https://sarabic.ae/20250116/أنصار-الله-لـ-سبوتنيك-أولويتنا-وقف-العدوان-على-غزة-ومستعدون-لدفع-ثمن-مساندتنا-للشعب-الفلسطيني-1096829084.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أنصار الله
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أنصار الله
"أنصار الله" تعلن مهاجمة أهداف حيوية في إيلات جنوبي إسرائيل بـ4 صواريخ مجنحة
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، شن هجوم جديد على حاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر، ومهاجمة إسرائيل، ضمن الهجمات التي تنفذها الجماعة على تل أبيب والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية (ترومان) شمال البحر الأحمر بعدد من الطائرات المُسيرة".
وأشار إلى "أن استهداف حاملة الطائرات الأميركية (ترومان) هو السابع منذ قدومها إلى البحر الأحمر".
وذكر العميد سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بـ4 صواريخ مجنحة حققت أهدافها بنجاح".
وأفاد بأن "سلاح الجو المُسير نفذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت أهدافا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ 3 طائرات مسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح".
واختتم المتحدث باسم قوات "أنصار الله": "الجاهزية لأي تطورات أو تصعيد أميركي إسرائيلي على بلدنا وسنراقب تطورات الوضع في غزة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، يوم الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ""يو أس أس هاري ترومان" وقطع تابعة لها شمالي البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخِ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن"، مؤكدا أن هذا الاستهداف للحاملة يعد السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر.