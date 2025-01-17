https://sarabic.ae/20250117/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-لا-معلومات-حتى-الآن-حول-آلية-استلام-المساعدات-من-الجانب-المصري-1096888991.html

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا معلومات حتى الآن حول آلية استلام المساعدات من الجانب المصري

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا معلومات حتى الآن حول آلية استلام المساعدات من الجانب المصري

سبوتنيك عربي

صرح عدد من المسؤولين في الهلال الأحمر الفلسطيني أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي معلومات حول استلام الشاحنات الإغاثية بعد فتح معبر رفح من الجانب المصري، فيما تؤكد... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T19:28+0000

2025-01-17T19:28+0000

2025-01-17T19:28+0000

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

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وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، رائد النمس، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إنه "لم تأت أي معلومات حول التنسيق لاستلام المساعدات من الجانب المصري وإدخالها عبر معبر رفح، ونتمنى أن تثمر الجهود المبذولة عن فتح المعبر كونه الشريان الرئيسي لإغاثة قطاع غزة".ونوه النمس بأنه منذ إغلاق معبر رفح البري لمدة تزيد عن ثمانية أشهر، لم يتمكن الجانب المصري من إدخال المساعدات ما تسبب في انهيار وعجز الجانب الصحي والإغاثي والإنساني وتدهور الأوضاع في القطاع خصوصًا مع إطالة أمد الحرب، متابعًا: "كانت المساعدات تدخل بشكل ضئيل جدًا من معبر كرم أبو سالم، والذي يخضع إلى السيطرة الإسرائيلية".وأعرب متحدث الهلال الأحمر عن أمله في إعادة فتح المعبر الأحد المقبل دون تأخير، بما يسمح بتدفق المساعدات للجانب الفلسطيني بمساعدة الجانب المصري لمعالجة التداعيات الناتجة عن الحرب على القطاع منذ أكثر من عام، مبينًا أن "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أسست 27 نقطة طبية في محافظات قطاع غزة، بجانب 3 مستشفيات ميدانية وجاري التجهيز لإنشاء مستشفى ميداني في غزة".وأضافت أنه بالنسبة للهلال الأحمر الفلسطيني فالطواقم والمتطوعين والمستودعات، على أهبة الاستعداد لاستلام المساعدات الإنسانية التي ستأتي للجمعية خلال الأيام القادمة، متابعة: "نسعى لإدخال بعض المساعدات إما من خلال الضفة الغربية أو من خلال مصر أو عبر الأردن".وأكدت فرسخ، أنه سيتم توزيع المساعدات وفق أولوية الاحتياجات، قائلة: "لا شك أن الاحتياجات كثيرة ومتعاظمة خاصة مع مرور 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، تسببت في نزوح حوالي 2 مليون فلسطيني بنسبة تقارب الـ 90 بالمئة من سكان القطاع، ما يمنح الأولوية لإدخال الخيام والبيوت المؤقتة حتى نتمكن من توفير السكن الملائم بالحد الأدني للنازحين، فضلًا عن الحاجة للمواد الإغاثية مثل الملابس والأغذية خصوصًا في فصل الشتاء ومع اقتراب دخول شهر رمضان".ونوهت بأن الجمعية تسعى لإنشاء مستشفى ميداني في غزة وتفعيل عمل مستشفى القدس التابع للجمعية والذي تم إخراجه عن الخدمة خلال الشهور الأولى من الحرب على القطاع.ومن جهته، قال مدير إعلام معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، ردًا على سؤال لـ"سبوتنيك"، إنه لم يتلق أي معلومات بخصوص فتح معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص دخول المساعدات وخروج المرضى والجرحى والمصابين.بدوره، أكد مصدر بمعبر رفح المصري رفض الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن "الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإغاثية تصطف أمام معبر رفح في انتظار تمريرها للجانب الفلسطيني"، متابعًا "أول 600 شاحنة تحمل مواد طبية وغذائية وإيوائية كالسرائر والأغطية والأدوية والبنج وخيوط العمليات الجراحية والشاش والمعلبات وغيرهم".جدير بالذكر أنه، وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وشارك في المفاوضات إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين وممثلي الإدارة الأميركية، ممثل عن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال المفاوضات.وإلى أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة والتي أوقعت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشددا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250117/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-لا-يحق-لأي-جسم-أن-يحكم-قطاع-غزة-سوى-السلطة-الفلسطينية-1096887856.html

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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي