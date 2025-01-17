خبير عسكري أمريكي: الدول الغربية مخطئة دائما بشأن روسيا

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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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117 د
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250117/خبير-عسكري-أمريكي-الدول-الغربية-مخطئة-دائما-بشأن-روسيا-1096889411.html
خبير عسكري أمريكي: الدول الغربية مخطئة دائما بشأن روسيا
خبير عسكري أمريكي: الدول الغربية مخطئة دائما بشأن روسيا
سبوتنيك عربي
صرح مستشار البنتاغون السابق، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، كانت مخطئة دائمًا بشأن روسيا ولن تغير هذا الاتجاه. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T20:22+0000
2025-01-17T20:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "في يناير/ كانون الثاني 2022، أخبرنا نفس أغبياء الحزب، أن روسيا لن تجرؤ على التدخل في شرق أوكرانيا لحماية الناطقين بالروسية، وأنهم لن يتحدوا الناتو أبدًا، ثم أخبرونا أنه إذا تحركت روسيا إلى شرق أوكرانيا، فسوف تُهزم، الآن نعلم أنهم كانوا مخطئين بنسبة 100%".ووقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، اتفاقية بشأن شراكة مدتها مئة عام، تحتوي على بند يتعلق بخطط البلدين لتعميق التعاون العسكري في البحر الأسود وبحر آزوف وبحر البلطيق من أجل "تعزيز الأمن".وقالت السفارة الروسية في لندن إن التصريحات الجديدة للسلطات البريطانية تشير إلى خطط المملكة المتحدة الاستفزازية، والتي تنذر بمزيد من جولات التصعيد.
https://sarabic.ae/20250117/موسكو-المساعدة-التي-وعدت-بها-لندن-لكييف-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-تعتبر-بمثابة-تهديد-مباشر-لروسيا-1096886612.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري أمريكي: الدول الغربية مخطئة دائما بشأن روسيا

20:22 GMT 17.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح مستشار البنتاغون السابق، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، كانت مخطئة دائمًا بشأن روسيا ولن تغير هذا الاتجاه.
وأضاف ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "في يناير/ كانون الثاني 2022، أخبرنا نفس أغبياء الحزب، أن روسيا لن تجرؤ على التدخل في شرق أوكرانيا لحماية الناطقين بالروسية، وأنهم لن يتحدوا الناتو أبدًا، ثم أخبرونا أنه إذا تحركت روسيا إلى شرق أوكرانيا، فسوف تُهزم، الآن نعلم أنهم كانوا مخطئين بنسبة 100%".

ووفقا للمحلل، فإن ما يسمى باتفاقية المئة عام هي "مجرد قطعة من الورق" لا يحتاج ستارمر إلا للتوقيع عليها خلال زيارته لكييف.

السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: المساعدة التي وعدت بها لندن لكييف في تطوير أسلحة بعيدة المدى تعتبر بمثابة تهديد مباشر لروسيا
17:33 GMT
ووقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، اتفاقية بشأن شراكة مدتها مئة عام، تحتوي على بند يتعلق بخطط البلدين لتعميق التعاون العسكري في البحر الأسود وبحر آزوف وبحر البلطيق من أجل "تعزيز الأمن".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن التقدم المحتمل للبنية التحتية العسكرية لبريطانيا -العضو في الناتو- نحو الحدود الروسية لا يمكن إلا أن يثير القلق.

وقالت السفارة الروسية في لندن إن التصريحات الجديدة للسلطات البريطانية تشير إلى خطط المملكة المتحدة الاستفزازية، والتي تنذر بمزيد من جولات التصعيد.
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