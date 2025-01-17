https://sarabic.ae/20250117/خبير-عسكري-أمريكي-الدول-الغربية-مخطئة-دائما-بشأن-روسيا-1096889411.html
خبير عسكري أمريكي: الدول الغربية مخطئة دائما بشأن روسيا
خبير عسكري أمريكي: الدول الغربية مخطئة دائما بشأن روسيا
سبوتنيك عربي
صرح مستشار البنتاغون السابق، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، كانت مخطئة دائمًا بشأن روسيا ولن تغير هذا الاتجاه. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T20:22+0000
2025-01-17T20:22+0000
2025-01-17T20:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "في يناير/ كانون الثاني 2022، أخبرنا نفس أغبياء الحزب، أن روسيا لن تجرؤ على التدخل في شرق أوكرانيا لحماية الناطقين بالروسية، وأنهم لن يتحدوا الناتو أبدًا، ثم أخبرونا أنه إذا تحركت روسيا إلى شرق أوكرانيا، فسوف تُهزم، الآن نعلم أنهم كانوا مخطئين بنسبة 100%".ووقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، اتفاقية بشأن شراكة مدتها مئة عام، تحتوي على بند يتعلق بخطط البلدين لتعميق التعاون العسكري في البحر الأسود وبحر آزوف وبحر البلطيق من أجل "تعزيز الأمن".وقالت السفارة الروسية في لندن إن التصريحات الجديدة للسلطات البريطانية تشير إلى خطط المملكة المتحدة الاستفزازية، والتي تنذر بمزيد من جولات التصعيد.
https://sarabic.ae/20250117/موسكو-المساعدة-التي-وعدت-بها-لندن-لكييف-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-تعتبر-بمثابة-تهديد-مباشر-لروسيا-1096886612.html
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روسيا, العالم
خبير عسكري أمريكي: الدول الغربية مخطئة دائما بشأن روسيا
صرح مستشار البنتاغون السابق، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، كانت مخطئة دائمًا بشأن روسيا ولن تغير هذا الاتجاه.
وأضاف ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "في يناير/ كانون الثاني 2022، أخبرنا نفس أغبياء الحزب، أن روسيا لن تجرؤ على التدخل في شرق أوكرانيا لحماية الناطقين بالروسية، وأنهم لن يتحدوا الناتو أبدًا، ثم أخبرونا أنه إذا تحركت روسيا إلى شرق أوكرانيا، فسوف تُهزم، الآن نعلم أنهم كانوا مخطئين بنسبة 100%".
ووفقا للمحلل، فإن ما يسمى باتفاقية المئة عام هي "مجرد قطعة من الورق" لا يحتاج ستارمر إلا للتوقيع عليها خلال زيارته لكييف.
ووقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، اتفاقية بشأن شراكة مدتها مئة عام، تحتوي على بند يتعلق بخطط البلدين لتعميق التعاون العسكري في البحر الأسود وبحر آزوف وبحر البلطيق من أجل "تعزيز الأمن".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن التقدم المحتمل للبنية التحتية العسكرية لبريطانيا -العضو في الناتو- نحو الحدود الروسية لا يمكن إلا أن يثير القلق.
وقالت السفارة الروسية في لندن إن التصريحات الجديدة للسلطات البريطانية تشير إلى خطط المملكة المتحدة الاستفزازية، والتي تنذر بمزيد من جولات التصعيد.