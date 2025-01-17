https://sarabic.ae/20250117/خبير-عسكري-أمريكي-الدول-الغربية-مخطئة-دائما-بشأن-روسيا-1096889411.html

خبير عسكري أمريكي: الدول الغربية مخطئة دائما بشأن روسيا

خبير عسكري أمريكي: الدول الغربية مخطئة دائما بشأن روسيا

سبوتنيك عربي

صرح مستشار البنتاغون السابق، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، كانت مخطئة دائمًا بشأن روسيا ولن تغير هذا الاتجاه. 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T20:22+0000

2025-01-17T20:22+0000

2025-01-17T20:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "في يناير/ كانون الثاني 2022، أخبرنا نفس أغبياء الحزب، أن روسيا لن تجرؤ على التدخل في شرق أوكرانيا لحماية الناطقين بالروسية، وأنهم لن يتحدوا الناتو أبدًا، ثم أخبرونا أنه إذا تحركت روسيا إلى شرق أوكرانيا، فسوف تُهزم، الآن نعلم أنهم كانوا مخطئين بنسبة 100%".ووقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، اتفاقية بشأن شراكة مدتها مئة عام، تحتوي على بند يتعلق بخطط البلدين لتعميق التعاون العسكري في البحر الأسود وبحر آزوف وبحر البلطيق من أجل "تعزيز الأمن".وقالت السفارة الروسية في لندن إن التصريحات الجديدة للسلطات البريطانية تشير إلى خطط المملكة المتحدة الاستفزازية، والتي تنذر بمزيد من جولات التصعيد.

https://sarabic.ae/20250117/موسكو-المساعدة-التي-وعدت-بها-لندن-لكييف-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-تعتبر-بمثابة-تهديد-مباشر-لروسيا-1096886612.html

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