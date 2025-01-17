https://sarabic.ae/20250117/موسكو-المساعدة-التي-وعدت-بها-لندن-لكييف-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-تعتبر-بمثابة-تهديد-مباشر-لروسيا-1096886612.html

موسكو: المساعدة التي وعدت بها لندن لكييف في تطوير أسلحة بعيدة المدى تعتبر بمثابة تهديد مباشر لروسيا

موسكو: المساعدة التي وعدت بها لندن لكييف في تطوير أسلحة بعيدة المدى تعتبر بمثابة تهديد مباشر لروسيا

سبوتنيك عربي

ذكرت السفارة الروسية في لندن، أن التصريحات الجديدة للسلطات البريطانية ومحتويات الوثائق الرسمية تشير إلى خطط المملكة المتحدة الاستفزازية، مما يهدد بجولات أخرى... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T17:33+0000

2025-01-17T17:33+0000

2025-01-17T17:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضافت السفارة في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن "مضمون البيانات والوثائق الرسمية يشير إلى خطط بريطانية جديدة واستفزازية للغاية تجاه هذا البلد، بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضيه والمساعدة في تطوير أسلحة بعيدة المدى، وهو ما يهدد بجولات أخرى من التصعيد".ووصفت السفارة الروسية في بريطانيا، يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، المساعدات التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية بأنها "سرقة بحتة"، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".وشددت السفارة الروسية على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".

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