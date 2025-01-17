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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250117/موسكو-المساعدة-التي-وعدت-بها-لندن-لكييف-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-تعتبر-بمثابة-تهديد-مباشر-لروسيا-1096886612.html
موسكو: المساعدة التي وعدت بها لندن لكييف في تطوير أسلحة بعيدة المدى تعتبر بمثابة تهديد مباشر لروسيا
موسكو: المساعدة التي وعدت بها لندن لكييف في تطوير أسلحة بعيدة المدى تعتبر بمثابة تهديد مباشر لروسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت السفارة الروسية في لندن، أن التصريحات الجديدة للسلطات البريطانية ومحتويات الوثائق الرسمية تشير إلى خطط المملكة المتحدة الاستفزازية، مما يهدد بجولات أخرى... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T17:33+0000
2025-01-17T17:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت السفارة في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن "مضمون البيانات والوثائق الرسمية يشير إلى خطط بريطانية جديدة واستفزازية للغاية تجاه هذا البلد، بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضيه والمساعدة في تطوير أسلحة بعيدة المدى، وهو ما يهدد بجولات أخرى من التصعيد".ووصفت السفارة الروسية في بريطانيا، يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، المساعدات التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية بأنها "سرقة بحتة"، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".وشددت السفارة الروسية على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".
https://sarabic.ae/20250117/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-وقوع-عدة-انفجارات-يومية-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-1096886133.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو: المساعدة التي وعدت بها لندن لكييف في تطوير أسلحة بعيدة المدى تعتبر بمثابة تهديد مباشر لروسيا

17:33 GMT 17.01.2025
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الروسية في لندن
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
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ذكرت السفارة الروسية في لندن، أن التصريحات الجديدة للسلطات البريطانية ومحتويات الوثائق الرسمية تشير إلى خطط المملكة المتحدة الاستفزازية، مما يهدد بجولات أخرى من التصعيد.
وأضافت السفارة في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن "مضمون البيانات والوثائق الرسمية يشير إلى خطط بريطانية جديدة واستفزازية للغاية تجاه هذا البلد، بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضيه والمساعدة في تطوير أسلحة بعيدة المدى، وهو ما يهدد بجولات أخرى من التصعيد".

ووصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، في زيارة إلى أوكرانيا، تم خلالها التوقيع على اتفاق "شراكة مئة عام" بين البلدين.

زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع عدة انفجارات يومية بالقرب من محطة زابوروجيه
17:10 GMT
ووصفت السفارة الروسية في بريطانيا، يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، المساعدات التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية بأنها "سرقة بحتة"، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".

وجاء في بيان السفارة: "تحاول بريطانيا أن تضفي شرعية لعملية الاحتيال من خلال تقديم مقترح قانون للبرلمان يقضي بمساعدة أوكرانيا، لكن أي نوع من هذه الحيل لا تخفي الصيغة الغير قانونية لهذا المخطط الذي طورته لندن مع شركائها في مجموعة دول السبع".

وشددت السفارة الروسية على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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