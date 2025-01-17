الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والسيدة الأولى سيليا فلوريس، يصلان إلى مسرح تيريزا كارينو، لإلقاء خطابه السنوي أمام المشرعين في كاراكاس، فنزويلا.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والسيدة الأولى سيليا فلوريس، يصلان إلى مسرح تيريزا كارينو، لإلقاء خطابه السنوي أمام المشرعين في كاراكاس، فنزويلا.
صورة جوية تظهر الدمار الذي خلفه حريق باليساديس في ماليبو، كاليفورنيا.
صورة جوية تظهر الدمار الذي خلفه حريق باليساديس في ماليبو، كاليفورنيا.
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه ترينه، في حفل الترحيب الرسمي في هانوي.
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه ترينه، في حفل الترحيب الرسمي في هانوي.
طفل الغوريلا "زيتين" المهدد بالانقراض، يلعب بالدمى، تركيا.
طفل الغوريلا "زيتين" المهدد بالانقراض، يلعب بالدمى، تركيا.
سكان قرية سيميجيفو في مقاطعة مينسك، يشاركون في الطقوس الشعبية "ترانيم عيد الميلاد" خلال الاحتفال بالعام الجديد، بيلاروسيا.
سكان قرية سيميجيفو في مقاطعة مينسك، يشاركون في الطقوس الشعبية "ترانيم عيد الميلاد" خلال الاحتفال بالعام الجديد، بيلاروسيا.
صبي يقفز في قناة تصريف المياه في كاراكاس، فنزويلا.
صبي يقفز في قناة تصريف المياه في كاراكاس، فنزويلا.
سائح يلتقط صورة بجوار تمثالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في شارع أربات في موسكو، روسيا.
سائح يلتقط صورة بجوار تمثالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في شارع أربات في موسكو، روسيا.
صورة لظاهرة "القمر الذئب"، وهو أول قمر مكتمل في عام 2025، فوق جسر القصر الصيفي في بكين، الصين.
صورة لظاهرة "القمر الذئب"، وهو أول قمر مكتمل في عام 2025، فوق جسر القصر الصيفي في بكين، الصين.
انهيار الطابق الأرضي لمبنى مكون من أربعة طوابق، ما أدى إلى إمالة المبنى بشكل خطير في باغاجاتين، الهند.
انهيار الطابق الأرضي لمبنى مكون من أربعة طوابق، ما أدى إلى إمالة المبنى بشكل خطير في باغاجاتين، الهند.
عائلة تجمع زنابق الماء من بحيرة "بوينغ تاموك" لبيعها في السوق على مشارف بنوم بنه، كمبوديا.
عائلة تجمع زنابق الماء من بحيرة "بوينغ تاموك" لبيعها في السوق على مشارف بنوم بنه، كمبوديا.
مجموعة من الناس يلتقطون صورة في محطة واترلو، أثناء مشاركتهم في رحلة مترو الأنفاق السنوية من دون سراويل في لندن.
مجموعة من الناس يلتقطون صورة في محطة واترلو، أثناء مشاركتهم في رحلة مترو الأنفاق السنوية من دون سراويل في لندن.
الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي، بينما يهتف أحد أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس، خلال احتجاج مناهض للحكومة في لاباز، بوليفيا.
الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي، بينما يهتف أحد أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس، خلال احتجاج مناهض للحكومة في لاباز، بوليفيا.
رهبان الناغا يقومون بالغطس المقدس في سانغام، بمناسبة "ماكار سانكراتي"، أول يوم استحمام ملكي في الهند، ضمن مهرجان "كومبه ميلا".
رهبان الناغا يقومون بالغطس المقدس في سانغام، بمناسبة "ماكار سانكراتي"، أول يوم استحمام ملكي في الهند، ضمن مهرجان "كومبه ميلا".
صورة لإمرأة تلعب مع كلبها في إحدى حدائق موسكو، روسيا.
صورة لإمرأة تلعب مع كلبها في إحدى حدائق موسكو، روسيا.
امرأة ترتدي ملابس "كيمونو"، تمشي احتفالا بيوم بلوغ سن الرشد، وهو تقليد يعود إلى قرون، وعيد وطني يُحتفل به بالتحول من طفل إلى بالغ، في يوكوهاما بالقرب من طوكيو، اليابان.
امرأة ترتدي ملابس "كيمونو"، تمشي احتفالا بيوم بلوغ سن الرشد، وهو تقليد يعود إلى قرون، وعيد وطني يُحتفل به بالتحول من طفل إلى بالغ، في يوكوهاما بالقرب من طوكيو، اليابان.
صورة لقرد السنجاب الصغير في حديقة حيوان موسكو، روسيا.
صورة لقرد السنجاب الصغير في حديقة حيوان موسكو، روسيا.