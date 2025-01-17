الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الملفتة التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع وجمعتها في ألبوم للصور. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

12:47 GMT 17.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الملفتة التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع وجمعتها في ألبوم للصور.
© AP Photo / Ariana Cubillos

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والسيدة الأولى سيليا فلوريس، يصلان إلى مسرح تيريزا كارينو، لإلقاء خطابه السنوي أمام المشرعين في كاراكاس، فنزويلا.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والسيدة الأولى سيليا فلوريس، يصلان إلى مسرح تيريزا كارينو، لإلقاء خطابه السنوي أمام المشرعين في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariana Cubillos

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والسيدة الأولى سيليا فلوريس، يصلان إلى مسرح تيريزا كارينو، لإلقاء خطابه السنوي أمام المشرعين في كاراكاس، فنزويلا.

© AP Photo / Jae C. Hong

صورة جوية تظهر الدمار الذي خلفه حريق باليساديس في ماليبو، كاليفورنيا.

صورة جوية تظهر الدمار الذي خلفه حريق باليساديس في ماليبو، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jae C. Hong

صورة جوية تظهر الدمار الذي خلفه حريق باليساديس في ماليبو، كاليفورنيا.

© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه ترينه، في حفل الترحيب الرسمي في هانوي.

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه ترينه، في حفل الترحيب الرسمي في هانوي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Dmitry Astakhov
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رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه ترينه، في حفل الترحيب الرسمي في هانوي.

© Getty Images / Anadolu/Mehmet Murat Onel

طفل الغوريلا "زيتين" المهدد بالانقراض، يلعب بالدمى، تركيا.

طفل الغوريلا &quot;زيتين&quot; المهدد بالانقراض، يلعب بالدمى، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Mehmet Murat Onel

طفل الغوريلا "زيتين" المهدد بالانقراض، يلعب بالدمى، تركيا.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

سكان قرية سيميجيفو في مقاطعة مينسك، يشاركون في الطقوس الشعبية "ترانيم عيد الميلاد" خلال الاحتفال بالعام الجديد، بيلاروسيا.

سكان قرية سيميجيفو في مقاطعة مينسك، يشاركون في الطقوس الشعبية &quot;ترانيم عيد الميلاد&quot; خلال الاحتفال بالعام الجديد، بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Tolochko
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سكان قرية سيميجيفو في مقاطعة مينسك، يشاركون في الطقوس الشعبية "ترانيم عيد الميلاد" خلال الاحتفال بالعام الجديد، بيلاروسيا.

© AP Photo / Matias Delacroix

صبي يقفز في قناة تصريف المياه في كاراكاس، فنزويلا.

صبي يقفز في قناة تصريف المياه في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matias Delacroix

صبي يقفز في قناة تصريف المياه في كاراكاس، فنزويلا.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

سائح يلتقط صورة بجوار تمثالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في شارع أربات في موسكو، روسيا.

سائح يلتقط صورة بجوار تمثالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في شارع أربات في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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سائح يلتقط صورة بجوار تمثالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في شارع أربات في موسكو، روسيا.

© Getty Images / Zhang Wei/China News Service/VCG

صورة لظاهرة "القمر الذئب"، وهو أول قمر مكتمل في عام 2025، فوق جسر القصر الصيفي في بكين، الصين.

صورة لظاهرة &quot;القمر الذئب&quot;، وهو أول قمر مكتمل في عام 2025، فوق جسر القصر الصيفي في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
8/16
© Getty Images / Zhang Wei/China News Service/VCG

صورة لظاهرة "القمر الذئب"، وهو أول قمر مكتمل في عام 2025، فوق جسر القصر الصيفي في بكين، الصين.

© Getty Images / NurPhoto/Debajyoti Chakraborty

انهيار الطابق الأرضي لمبنى مكون من أربعة طوابق، ما أدى إلى إمالة المبنى بشكل خطير في باغاجاتين، الهند.

انهيار الطابق الأرضي لمبنى مكون من أربعة طوابق، ما أدى إلى إمالة المبنى بشكل خطير في باغاجاتين، الهند. - سبوتنيك عربي
9/16
© Getty Images / NurPhoto/Debajyoti Chakraborty

انهيار الطابق الأرضي لمبنى مكون من أربعة طوابق، ما أدى إلى إمالة المبنى بشكل خطير في باغاجاتين، الهند.

© AP Photo / Heng Sinith

عائلة تجمع زنابق الماء من بحيرة "بوينغ تاموك" لبيعها في السوق على مشارف بنوم بنه، كمبوديا.

عائلة تجمع زنابق الماء من بحيرة &quot;بوينغ تاموك&quot; لبيعها في السوق على مشارف بنوم بنه، كمبوديا. - سبوتنيك عربي
10/16
© AP Photo / Heng Sinith

عائلة تجمع زنابق الماء من بحيرة "بوينغ تاموك" لبيعها في السوق على مشارف بنوم بنه، كمبوديا.

© Getty Images / PA Images/Aaron Chown

مجموعة من الناس يلتقطون صورة في محطة واترلو، أثناء مشاركتهم في رحلة مترو الأنفاق السنوية من دون سراويل في لندن.

مجموعة من الناس يلتقطون صورة في محطة واترلو، أثناء مشاركتهم في رحلة مترو الأنفاق السنوية من دون سراويل في لندن. - سبوتنيك عربي
11/16
© Getty Images / PA Images/Aaron Chown

مجموعة من الناس يلتقطون صورة في محطة واترلو، أثناء مشاركتهم في رحلة مترو الأنفاق السنوية من دون سراويل في لندن.

© AP Photo / Juan Karita

الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي، بينما يهتف أحد أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس، خلال احتجاج مناهض للحكومة في لاباز، بوليفيا.

الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي، بينما يهتف أحد أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس، خلال احتجاج مناهض للحكومة في لاباز، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Juan Karita

الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي، بينما يهتف أحد أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس، خلال احتجاج مناهض للحكومة في لاباز، بوليفيا.

© Getty Images / Ritesh Shukla

رهبان الناغا يقومون بالغطس المقدس في سانغام، بمناسبة "ماكار سانكراتي"، أول يوم استحمام ملكي في الهند، ضمن مهرجان "كومبه ميلا".

رهبان الناغا يقومون بالغطس المقدس في سانغام، بمناسبة &quot;ماكار سانكراتي&quot;، أول يوم استحمام ملكي في الهند، ضمن مهرجان &quot;كومبه ميلا&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ritesh Shukla

رهبان الناغا يقومون بالغطس المقدس في سانغام، بمناسبة "ماكار سانكراتي"، أول يوم استحمام ملكي في الهند، ضمن مهرجان "كومبه ميلا".

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لإمرأة تلعب مع كلبها في إحدى حدائق موسكو، روسيا.

صورة لإمرأة تلعب مع كلبها في إحدى حدائق موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Maksim Blinov
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صورة لإمرأة تلعب مع كلبها في إحدى حدائق موسكو، روسيا.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

امرأة ترتدي ملابس "كيمونو"، تمشي احتفالا بيوم بلوغ سن الرشد، وهو تقليد يعود إلى قرون، وعيد وطني يُحتفل به بالتحول من طفل إلى بالغ، في يوكوهاما بالقرب من طوكيو، اليابان.

امرأة ترتدي ملابس &quot;كيمونو&quot;، تمشي احتفالا بيوم بلوغ سن الرشد، وهو تقليد يعود إلى قرون، وعيد وطني يُحتفل به بالتحول من طفل إلى بالغ، في يوكوهاما بالقرب من طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
15/16
© AP Photo / Eugene Hoshiko

امرأة ترتدي ملابس "كيمونو"، تمشي احتفالا بيوم بلوغ سن الرشد، وهو تقليد يعود إلى قرون، وعيد وطني يُحتفل به بالتحول من طفل إلى بالغ، في يوكوهاما بالقرب من طوكيو، اليابان.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لقرد السنجاب الصغير في حديقة حيوان موسكو، روسيا.

صورة لقرد السنجاب الصغير في حديقة حيوان موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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صورة لقرد السنجاب الصغير في حديقة حيوان موسكو، روسيا.

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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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