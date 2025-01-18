https://sarabic.ae/20250118/الخارجية-المصرية-الاتفاق-على-عبور-600-شاحنة-يوميا-إلى-قطاع-غزة-بينها-50-محملة-بالوقود-1096911533.html
الخارجية المصرية: الاتفاق على عبور 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 محملة بالوقود
الخارجية المصرية: الاتفاق على عبور 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 محملة بالوقود
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة للوقود، معربا عن أمله في أن يتم توصيل 300 شاحنة... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T13:59+0000
2025-01-18T13:59+0000
2025-01-18T13:59+0000
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وقال الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم السبت إنه "تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة للوقود.. ونأمل أن يتم توجيه 300 شاحنة إلى شمال قطاع غزة لأنها منطقة منكوبة للغاية".وتفقد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، الحجر الصحي في معبر رفح البري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم الصحي لسكان قطاع غزة.كما اطلع الوزير المصري على عملية تحرير "كارت الصحة العامة" لمتابعة الحالة الصحية للوافدين بعد مغادرتهم المعبر، وشدد على ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالوافدين لضمان استكمال المراقبة الصحية.
https://sarabic.ae/20250118/لا-تختبروا-صبرنا-نعيم-قاسم-يحذر-إسرائيل-بعد-خروقات-اتفاق-الهدنة-في-لبنان-1096911006.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الخارجية المصرية: الاتفاق على عبور 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 محملة بالوقود
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة للوقود، معربا عن أمله في أن يتم توصيل 300 شاحنة إلى شمالي القطاع كونها "منطقة منكوبة".
وقال الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم السبت إنه "تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة للوقود.. ونأمل أن يتم توجيه 300 شاحنة إلى شمال قطاع غزة لأنها منطقة منكوبة للغاية".
وأضاف أن "مصر وقطر والولايات المتحدة ستبذل كل الجهود للعمل على ضمان احترام كل طرف لالتزاماته كما وردت بالاتفاق بشأن غزة".
وتفقد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، الحجر الصحي في معبر رفح البري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم الصحي لسكان قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن "الجولة تضمنت الاطمئنان على توافر الطعوم اللازمة للوافدين، بما في ذلك تطعيمات شلل الأطفال (سابين وسولك)، وتطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف".
كما اطلع الوزير المصري على عملية تحرير "كارت الصحة العامة" لمتابعة الحالة الصحية للوافدين بعد مغادرتهم المعبر، وشدد على ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالوافدين لضمان استكمال المراقبة الصحية.