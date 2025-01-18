https://sarabic.ae/20250118/الخارجية-المصرية-الاتفاق-على-عبور-600-شاحنة-يوميا-إلى-قطاع-غزة-بينها-50-محملة-بالوقود-1096911533.html

الخارجية المصرية: الاتفاق على عبور 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 محملة بالوقود

الخارجية المصرية: الاتفاق على عبور 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 محملة بالوقود

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة للوقود، معربا عن أمله في أن يتم توصيل 300 شاحنة... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T13:59+0000

2025-01-18T13:59+0000

2025-01-18T13:59+0000

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وقال الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم السبت إنه "تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة للوقود.. ونأمل أن يتم توجيه 300 شاحنة إلى شمال قطاع غزة لأنها منطقة منكوبة للغاية".وتفقد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، الحجر الصحي في معبر رفح البري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم الصحي لسكان قطاع غزة.كما اطلع الوزير المصري على عملية تحرير "كارت الصحة العامة" لمتابعة الحالة الصحية للوافدين بعد مغادرتهم المعبر، وشدد على ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالوافدين لضمان استكمال المراقبة الصحية.

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى