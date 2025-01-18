الخارجية المصرية: الاتفاق على عبور 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 محملة بالوقود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250118/الخارجية-المصرية-الاتفاق-على-عبور-600-شاحنة-يوميا-إلى-قطاع-غزة-بينها-50-محملة-بالوقود-1096911533.html
الخارجية المصرية: الاتفاق على عبور 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 محملة بالوقود
الخارجية المصرية: الاتفاق على عبور 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 محملة بالوقود
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة للوقود، معربا عن أمله في أن يتم توصيل 300 شاحنة... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T13:59+0000
2025-01-18T13:59+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f82327b282fee87b3e5fcd8eab66776c.jpg
وقال الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم السبت إنه "تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة للوقود.. ونأمل أن يتم توجيه 300 شاحنة إلى شمال قطاع غزة لأنها منطقة منكوبة للغاية".وتفقد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، الحجر الصحي في معبر رفح البري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم الصحي لسكان قطاع غزة.كما اطلع الوزير المصري على عملية تحرير "كارت الصحة العامة" لمتابعة الحالة الصحية للوافدين بعد مغادرتهم المعبر، وشدد على ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالوافدين لضمان استكمال المراقبة الصحية.
https://sarabic.ae/20250118/لا-تختبروا-صبرنا-نعيم-قاسم-يحذر-إسرائيل-بعد-خروقات-اتفاق-الهدنة-في-لبنان-1096911006.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_837991187ecb67231bcc874ad4c706df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

الخارجية المصرية: الاتفاق على عبور 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 محملة بالوقود

13:59 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة للوقود، معربا عن أمله في أن يتم توصيل 300 شاحنة إلى شمالي القطاع كونها "منطقة منكوبة".
وقال الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم السبت إنه "تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة للوقود.. ونأمل أن يتم توجيه 300 شاحنة إلى شمال قطاع غزة لأنها منطقة منكوبة للغاية".
وأضاف أن "مصر وقطر والولايات المتحدة ستبذل كل الجهود للعمل على ضمان احترام كل طرف لالتزاماته كما وردت بالاتفاق بشأن غزة".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
"لا تختبروا صبرنا"... نعيم قاسم يحذر إسرائيل بعد خروقات اتفاق الهدنة في لبنان
13:49 GMT
وتفقد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، الحجر الصحي في معبر رفح البري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم الصحي لسكان قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن "الجولة تضمنت الاطمئنان على توافر الطعوم اللازمة للوافدين، بما في ذلك تطعيمات شلل الأطفال (سابين وسولك)، وتطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف".
كما اطلع الوزير المصري على عملية تحرير "كارت الصحة العامة" لمتابعة الحالة الصحية للوافدين بعد مغادرتهم المعبر، وشدد على ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالوافدين لضمان استكمال المراقبة الصحية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала