تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كالوغا الروسية

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مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250118/تدمير-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-كالوغا-الروسية-1096891199.html
تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كالوغا الروسية
تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كالوغا الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية فلاديسلاف شابشا، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة فوق أراضي المقاطعة، مشيرًا إلى اندلاع... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T00:46+0000
2025-01-18T00:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال شابشا في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي الليلة الماضية سبع طائرات بدون طيار في منطقة كيروفسكي. سقطت إحدى الطائرات بدون طيار على مبنى غير مأهول. وتعمل خدمات الإنقاذ على إخماد الحريق الناجم عن ذلك".وأوضح الحاكم أن فرق الطوارئ تعمل في موقع الحادث ولا يوجد ضحايا نتيجة الهجوم.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241125/تدمير-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كالوغا-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1095146717.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا

تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كالوغا الروسية

00:46 GMT 18.01.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية فلاديسلاف شابشا، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة فوق أراضي المقاطعة، مشيرًا إلى اندلاع حريق ببناية غير مأهولة نتيجة سقوط إحدى المسيرات عليها.
موسكو - سبوتنيك. وقال شابشا في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي الليلة الماضية سبع طائرات بدون طيار في منطقة كيروفسكي. سقطت إحدى الطائرات بدون طيار على مبنى غير مأهول. وتعمل خدمات الإنقاذ على إخماد الحريق الناجم عن ذلك".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية دون وقوع إصابات
25 نوفمبر 2024, 03:56 GMT
وأوضح الحاكم أن فرق الطوارئ تعمل في موقع الحادث ولا يوجد ضحايا نتيجة الهجوم.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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