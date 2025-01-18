https://sarabic.ae/20250118/تدمير-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-كالوغا-الروسية-1096891199.html
تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كالوغا الروسية
تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كالوغا الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية فلاديسلاف شابشا، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة فوق أراضي المقاطعة، مشيرًا إلى اندلاع... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T00:46+0000
2025-01-18T00:46+0000
2025-01-18T00:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال شابشا في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي الليلة الماضية سبع طائرات بدون طيار في منطقة كيروفسكي. سقطت إحدى الطائرات بدون طيار على مبنى غير مأهول. وتعمل خدمات الإنقاذ على إخماد الحريق الناجم عن ذلك".وأوضح الحاكم أن فرق الطوارئ تعمل في موقع الحادث ولا يوجد ضحايا نتيجة الهجوم.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241125/تدمير-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كالوغا-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1095146717.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كالوغا الروسية
أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية فلاديسلاف شابشا، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة فوق أراضي المقاطعة، مشيرًا إلى اندلاع حريق ببناية غير مأهولة نتيجة سقوط إحدى المسيرات عليها.
موسكو - سبوتنيك
. وقال شابشا في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي الليلة الماضية سبع طائرات بدون طيار في منطقة كيروفسكي. سقطت إحدى الطائرات بدون طيار على مبنى غير مأهول. وتعمل خدمات الإنقاذ على إخماد الحريق الناجم عن ذلك".
25 نوفمبر 2024, 03:56 GMT
وأوضح الحاكم أن فرق الطوارئ تعمل في موقع الحادث ولا يوجد ضحايا نتيجة الهجوم.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.