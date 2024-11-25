https://sarabic.ae/20241125/تدمير-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كالوغا-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1095146717.html

تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية دون وقوع إصابات

تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية دون وقوع إصابات

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية دمرت خلال الليل 8 طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة دون وقوع إصابات. 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T03:56+0000

2024-11-25T03:56+0000

2024-11-25T03:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وكتب شابشا، في تدوينة على تلغرام: "في المجموع، دمرت قوات الدفاع الجوي خلال الليل ثماني طائرات بدون طيار".وأشار شابشا إلى أنه، بحسب البيانات الأولية، لا توجد خسائر بشرية، وأن الحريق الذي اندلع على أراضي مؤسسة صناعية في المقاطعة تم إخماده.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحاكم عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية بضواحي المقاطعة دون وقوع إصابات، مشيرًا إلى أن سقوط حطامها أسفر عن اندلاع حريق في أراضي مؤسسة صناعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241124/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بضواحي-مقاطعة-كالوغا-دون-وقوع-إصابات-1095145238.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا