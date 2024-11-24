https://sarabic.ae/20241124/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بضواحي-مقاطعة-كالوغا-دون-وقوع-إصابات-1095145238.html
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية بضواحي مقاطعة كالوغا دون وقوع إصابات
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية بضواحي مقاطعة كالوغا دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، فجر اليوم الاثنين، عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية بضواحي المقاطعة دون وقوع إصابات، مشيراً إلى أن سقوط... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T23:41+0000
2024-11-24T23:41+0000
2024-11-24T23:41+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب شابشا، في تدوينة على تلغرام: "الليلة، دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة بضواحي كالوغا، تسبب سقوط حطامها باندلاع حريق على أراضي مؤسسة صناعية...".وأشار شابشا إلى أنه "بحسب البيانات الأولية، لا توجد خسائر بشرية وأن فرق العمل تعمل في المكان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241124/إسقاط-ست-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1095144578.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية بضواحي مقاطعة كالوغا دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، فجر اليوم الاثنين، عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية بضواحي المقاطعة دون وقوع إصابات، مشيراً إلى أن سقوط حطامها أسفر عن اندلاع حريق في أراضي مؤسسة صناعية.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب شابشا، في تدوينة على تلغرام: "الليلة، دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة بضواحي كالوغا، تسبب سقوط حطامها باندلاع حريق على أراضي مؤسسة صناعية...".
وأشار شابشا إلى أنه "بحسب البيانات الأولية، لا توجد خسائر بشرية وأن فرق العمل تعمل في المكان".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.