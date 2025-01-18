تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورعلمي روسيا و تركيا في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
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ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن بلاده لا تزال مستعدة للقيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي بأنقرة إنه بحث تسوية الأزمة الأوكرانية مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.
وأضاف فيدان: "نحن ندعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق عالم عادل ومستدام، وأود أن أؤكد مرة أخرى أنه يجب على الجانبين المشاركة في هذه المبادرات، وكما كان من قبل، نحن على استعداد لتولي دور الوسطاء عندما تنشأ الظروف المناسبة".
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، إن تركيا تعرض القيام بدور الوسيط في المفاوضات المستقبلية المحتملة بشأن التسوية في أوكرانيا.
وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تتضمن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، أنه يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى الناتو، ويجب عليها القيام بنزع السلاح والتخلص من النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية، وفقا لمبادرة الرئيس الروسي.