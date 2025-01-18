https://sarabic.ae/20250118/تركيا-تبدي-استعدادها-للقيام-بدور-الوسيط-بين-كييف-وموسكو-1096915355.html

تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو

تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن بلاده لا تزال مستعدة للقيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا. 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T16:53+0000

2025-01-18T16:53+0000

2025-01-18T16:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وقال الوزير في مؤتمر صحفي بأنقرة إنه بحث تسوية الأزمة الأوكرانية مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.بالإضافة إلى ذلك، أنه يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى الناتو، ويجب عليها القيام بنزع السلاح والتخلص من النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية، وفقا لمبادرة الرئيس الروسي.

https://sarabic.ae/20250118/الخارجية-الروسية-لا-مكان-للتعاون-بين-كييف-ولندن-في-بحر-آزوف-1096914478.html

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