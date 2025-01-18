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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250118/تركيا-تبدي-استعدادها-للقيام-بدور-الوسيط-بين-كييف-وموسكو-1096915355.html
تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو
تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن بلاده لا تزال مستعدة للقيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T16:53+0000
2025-01-18T16:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال الوزير في مؤتمر صحفي بأنقرة إنه بحث تسوية الأزمة الأوكرانية مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.بالإضافة إلى ذلك، أنه يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى الناتو، ويجب عليها القيام بنزع السلاح والتخلص من النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية، وفقا لمبادرة الرئيس الروسي.
https://sarabic.ae/20250118/الخارجية-الروسية-لا-مكان-للتعاون-بين-كييف-ولندن-في-بحر-آزوف-1096914478.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو

16:53 GMT 18.01.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورعلمي روسيا و تركيا في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
علمي روسيا و تركيا في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن بلاده لا تزال مستعدة للقيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي بأنقرة إنه بحث تسوية الأزمة الأوكرانية مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.

وأضاف فيدان: "نحن ندعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق عالم عادل ومستدام، وأود أن أؤكد مرة أخرى أنه يجب على الجانبين المشاركة في هذه المبادرات، وكما كان من قبل، نحن على استعداد لتولي دور الوسطاء عندما تنشأ الظروف المناسبة".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، إن تركيا تعرض القيام بدور الوسيط في المفاوضات المستقبلية المحتملة بشأن التسوية في أوكرانيا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: لا مكان للتعاون بين كييف ولندن في بحر آزوف
16:14 GMT
وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تتضمن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، أنه يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى الناتو، ويجب عليها القيام بنزع السلاح والتخلص من النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية، وفقا لمبادرة الرئيس الروسي.
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Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:09 GMT
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