https://sarabic.ae/20250118/الخارجية-الروسية-لا-مكان-للتعاون-بين-كييف-ولندن-في-بحر-آزوف-1096914478.html
الخارجية الروسية: لا مكان للتعاون بين كييف ولندن في بحر آزوف
الخارجية الروسية: لا مكان للتعاون بين كييف ولندن في بحر آزوف
سبوتنيك عربي
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن اتفاقية "الشراكة المئوية" بين كييف ولندن تكشف عن طموح بريطانيا للحصول على موطئ قدم في حوض بحر آزوف والبحر... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T16:14+0000
2025-01-18T16:14+0000
2025-01-18T16:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني إن "اتفاقية الشراكة المئوية بين كييف ولندن تكشف عن طموح بريطانيا للحصول على موطئ قدم في حوض بحر آزوف والبحر الأسود"، مؤكدة أنه "لا يوجد مكان للتعاون بين أوكرانيا والمملكة المتحدة للتعاون فيما يخص بحر آزوف".واعتبرت المتحدثة أن الاتفاقية في الوقت الحالي "خطوة مأساوية لأنها تأتي في الوقت الذي من المفترض أن نحتفل فيه بمرور 80 عامًا على النصر على النازية".وشددت السفارة الروسية في بريطانيا على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".
https://sarabic.ae/20250118/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك--1096907636.html
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روسيا
الخارجية الروسية: لا مكان للتعاون بين كييف ولندن في بحر آزوف
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن اتفاقية "الشراكة المئوية" بين كييف ولندن تكشف عن طموح بريطانيا للحصول على موطئ قدم في حوض بحر آزوف والبحر الأسود.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني إن "اتفاقية الشراكة المئوية بين كييف ولندن تكشف عن طموح بريطانيا للحصول على موطئ قدم في حوض بحر آزوف والبحر الأسود"، مؤكدة أنه "لا يوجد مكان للتعاون بين أوكرانيا والمملكة المتحدة للتعاون فيما يخص بحر آزوف".
وأوضحت أن موسكو تعتبر الاتفاقية "عديمة القيمة وهي مجرد حملة دعائية" لنظام كييف.
واعتبرت المتحدثة أن الاتفاقية في الوقت الحالي "خطوة مأساوية لأنها تأتي في الوقت الذي من المفترض أن نحتفل فيه بمرور 80 عامًا على النصر على النازية".
بدورها، وصفت السفارة الروسية في بريطانيا، يوم أمس الجمعة، المساعدات التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية
بأنها "سرقة بحتة"، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".
وشددت السفارة الروسية في بريطانيا على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"،
مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".