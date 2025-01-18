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"تيك توك" يهدد بإيقاف عمله في أمريكا إذا لم تقدم إدارة بايدن ضمانات له
"تيك توك" يهدد بإيقاف عمله في أمريكا إذا لم تقدم إدارة بايدن ضمانات له
سبوتنيك عربي
أعلنت تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، أنه سيوقف عمله في الولايات المتحدة الأمريكية، غدًا الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T04:00+0000
2025-01-18T05:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
الأمن القومي
مواقع التواصل الإجتماعي
الصين
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جاء هذا التصريح بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا في أمريكا، لقانون يحظر تطبيق "تيك توك" في البلاد، مستندة إلى "مخاوف تتعلق بالأمن القومي"، إذا لم تقم الشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس" الصينية، ببيعه. ويضع القرار التطبيق الشهير على مسار الإغلاق خلال يومين فقط.وأثار قرار المحكمة العليا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل منصة التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها 170 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل مصير التطبيق الآن بيد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بإنقاذه مع عودته إلى البيت الأبيض.وقالت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" في بيانها: "ما لم تقدم إدارة بايدن، على الفور، بيانًا نهائيًا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن تيك توك ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل، في 19 يناير(كانون الثاني الجاري)".وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على البيان.وتواجه شركات مثل "غوغل" و"أوراكل" و"آبل" احتمال فرض غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم خدماتها لـ"تيك توك"، بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.
https://sarabic.ae/20241227/ترامب-يطلب-من-المحكمة-العليا-الأمريكية-وقف-قانون-يهدد-بحظر-تطبيق-تيك-توك-1096261032.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأمن القومي, مواقع التواصل الإجتماعي, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأمن القومي, مواقع التواصل الإجتماعي, الصين

"تيك توك" يهدد بإيقاف عمله في أمريكا إذا لم تقدم إدارة بايدن ضمانات له

04:00 GMT 18.01.2025 (تم التحديث: 05:35 GMT 18.01.2025)
CC0 / Tiktok official website / تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
CC0 / Tiktok official website /
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أعلنت تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، أنه سيوقف عمله في الولايات المتحدة الأمريكية، غدًا الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضمانات لشركات مثل "آبل" و"غوغل"، بأنها لن تواجه إجراءات قانونية بعد دخول الحظر، الذي أيدته السلطات القضائية العليا في البلاد، حيز التنفيذ.
جاء هذا التصريح بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا في أمريكا، لقانون يحظر تطبيق "تيك توك" في البلاد، مستندة إلى "مخاوف تتعلق بالأمن القومي"، إذا لم تقم الشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس" الصينية، ببيعه. ويضع القرار التطبيق الشهير على مسار الإغلاق خلال يومين فقط.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية وقف قانون يهدد بحظر تطبيق "تيك توك"
27 ديسمبر 2024, 22:45 GMT
وأثار قرار المحكمة العليا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل منصة التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها 170 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل مصير التطبيق الآن بيد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بإنقاذه مع عودته إلى البيت الأبيض.
وقالت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" في بيانها: "ما لم تقدم إدارة بايدن، على الفور، بيانًا نهائيًا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن تيك توك ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل، في 19 يناير(كانون الثاني الجاري)".
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على البيان.
وتواجه شركات مثل "غوغل" و"أوراكل" و"آبل" احتمال فرض غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم خدماتها لـ"تيك توك"، بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.
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