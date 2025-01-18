https://sarabic.ae/20250118/سرايا-القدس-تحذر-إسرائيل-من-مخاطر-قصف-الساعات-الأخيرة-حتى-لا-يكون-سببا-في-قتل-أبنائها-1096905182.html

"سرايا القدس" تحذر إسرائيل من مخاطر "قصف الساعات الأخيرة" حتى لا يكون سببا في قتل أبنائها

"سرايا القدس" تحذر إسرائيل من مخاطر "قصف الساعات الأخيرة" حتى لا يكون سببا في قتل أبنائها

سبوتنيك عربي

طالبت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان اليوم السبت، أهالي المحتجزين الإسرائيليين بمطالبة الجيش الإسرائيلي بوقف قصف الساعات... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T12:37+0000

2025-01-18T12:37+0000

2025-01-18T12:37+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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وقال المتحدث باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، في منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "على أهالي أسرى العدو أن تطالب الجيش الصهيوني بوقف قصف الساعات الأخيرة، الذي يكون سبباً في قتل أبناءكم أثناء قيام المقاومة بالترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم".وأضاف أن "كثافة القصف الصهيوني تذهب بنا نحو مسارين، أولهما أن تستقبل عائلات الأسرى الصهاينة أبناءها في توابيت أو في البيوت، وخيار الساعات الأخيرة بيد الجيش الصهيوني وحده".وحمّلت كتائب "القسام"، في بيانات متلاحقة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والجيش مسؤولية مقتل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، جراء عمليات القصف المتواصل على قطاع غزة، خلال أكثر من 16 شهرا.وفي أغسطس/ آب من العام الماضي، اعترف تقرير للجيش الإسرائيلي بأن "عمليات الجيش الإسرائيلي في منطقة تل السلطان في مدينة رفح، قد تكون أدت إلى مقتل 6 محتجزين في نفق لدى حركة حماس".ووفقا لنتائج تشريح الجثث، فإن التاريخ المقدّر لوفاة الأسرى الـ6 هو 29 أغسطس الماضي، أي خلال عملية القوات الإسرائيلية في المنطقة.وتتناقض نتائج هذا التحقيق مع رؤية نتنياهو، وبعض مسؤولي حكومته، بأن الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.وبعد أشهر عدة من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس، للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزا من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وإلى أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، صباح الأحد 19 كانون الثاني/يناير الجاري، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة والتي أوقعت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250118/وزير-الصحة-المصري-يصل-إلى-معبر-رفح-لمتابعة-الاستعدادات-لدخول-المساعدات-إلى-غزة-صور-1096904624.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى