https://sarabic.ae/20250118/مسؤول-بوزارة-الدفاع-الألمانية-القدرات-العسكرية-للجيش-الروسي-آخذة-في-الازدياد-1096917555.html
مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية: القدرات العسكرية للجيش الروسي آخذة في الازدياد
مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية: القدرات العسكرية للجيش الروسي آخذة في الازدياد
سبوتنيك عربي
ذكر اللواء كريستيان فرويدينغ، رئيس المقر الخاص للقضايا الأوكرانية بوزارة الدفاع الألمانية، أنه على الرغم من القتال في أوكرانيا، فإن الإمكانات العسكرية للجيش... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T19:10+0000
2025-01-18T19:10+0000
2025-01-18T19:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأوضح فرويدينغ لصحيفة ألمانية أن "الجيش الروسي لديه المزيد من الدبابات كل شهر، والمزيد من الذخيرة، والمزيد من الصواريخ، والمزيد من الطائرات من دون طيار، حيث أن الإنتاج يتزايد، والمخزونات في المستودعات تتزايد".وفي ديسمبر/كانون الأول، قال المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، إن روسيا طورت صناعتها الدفاعية بشكل كبير، على الرغم من ضغوط العقوبات.
https://sarabic.ae/20250118/تركيا-تبدي-استعدادها-للقيام-بدور-الوسيط-بين-كييف-وموسكو-1096915355.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية: القدرات العسكرية للجيش الروسي آخذة في الازدياد
ذكر اللواء كريستيان فرويدينغ، رئيس المقر الخاص للقضايا الأوكرانية بوزارة الدفاع الألمانية، أنه على الرغم من القتال في أوكرانيا، فإن الإمكانات العسكرية للجيش الروسي آخذة في الازدياد، حيث تتزايد كمية المعدات والذخيرة في المستودعات.
وأوضح فرويدينغ لصحيفة ألمانية أن "الجيش الروسي لديه المزيد من الدبابات كل شهر، والمزيد من الذخيرة، والمزيد من الصواريخ، والمزيد من الطائرات من دون طيار، حيث أن الإنتاج يتزايد، والمخزونات في المستودعات تتزايد".
وفي رأيه، ليس من المؤكد أن روسيا قد تكون تستعد لهجوم على دول الناتو.
كما قالت مصادر أمنية للصحيفة، إن روسيا تعوض إلى حد كبير الخسائر في المعدات والقوى العاملة، ولديها أيضًا القدرة على تجميع الاحتياطيات في بعض المناطق.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، إن روسيا طورت صناعتها الدفاعية بشكل كبير، على الرغم من ضغوط العقوبات.