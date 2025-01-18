https://sarabic.ae/20250118/موظفون-يجرون-طائرة-ركاب-عملاقة-فيديو--1096913944.html
موظفون يجرون طائرة ركاب عملاقة... فيديو
موظفون يجرون طائرة ركاب عملاقة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام موظفي المطار بدفع طائرة بالأيدي نحو الخلف، وذلك في مطار بولاية غوجارات غربي الهند. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T15:35+0000
2025-01-18T15:35+0000
2025-01-18T15:35+0000
نادي الفيديو
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وبحسب الفيديو، يبدو أن سبب قيام الموظفين بعملية دفع الطائرة بالأيدي يعود لعدم توفر التجهيزات الفنية المطلوبة، مثل عدم توافر جرار طائرات داخل المطار الذي يستخدم لجر الطائرة عند مغادرتها للبوابة ضمن إجراءات السلامة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
موظفون يجرون طائرة ركاب عملاقة... فيديو
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام موظفي المطار بدفع طائرة بالأيدي نحو الخلف، وذلك في مطار بولاية غوجارات غربي الهند.
وبحسب الفيديو، يبدو أن سبب قيام الموظفين بعملية دفع الطائرة بالأيدي يعود لعدم توفر التجهيزات الفنية المطلوبة، مثل عدم توافر جرار طائرات داخل المطار الذي يستخدم لجر الطائرة عند مغادرتها للبوابة ضمن إجراءات السلامة.
ويضاف إلى ذلك، أن الطائرة تعاني من عطل في محرك عاكس الدفع، ما اضطر إلى الاستعانة بالطاقم الموجود، ومن المفترض أنه لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة.
وأثار الفيديو موجة ضحك وسخرية من قبل المسافرين الموجودين في المطار، الذين قاموا بالتقاط الفيديو ونشره.