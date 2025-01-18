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موظفون يجرون طائرة ركاب عملاقة... فيديو
موظفون يجرون طائرة ركاب عملاقة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام موظفي المطار بدفع طائرة بالأيدي نحو الخلف، وذلك في مطار بولاية غوجارات غربي الهند. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T15:35+0000
2025-01-18T15:35+0000
نادي الفيديو
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وبحسب الفيديو، يبدو أن سبب قيام الموظفين بعملية دفع الطائرة بالأيدي يعود لعدم توفر التجهيزات الفنية المطلوبة، مثل عدم توافر جرار طائرات داخل المطار الذي يستخدم لجر الطائرة عند مغادرتها للبوابة ضمن إجراءات السلامة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

موظفون يجرون طائرة ركاب عملاقة... فيديو

15:35 GMT 18.01.2025
© Unsplash /Red Dot طائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Unsplash /Red Dot
تابعنا عبر
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام موظفي المطار بدفع طائرة بالأيدي نحو الخلف، وذلك في مطار بولاية غوجارات غربي الهند.
وبحسب الفيديو، يبدو أن سبب قيام الموظفين بعملية دفع الطائرة بالأيدي يعود لعدم توفر التجهيزات الفنية المطلوبة، مثل عدم توافر جرار طائرات داخل المطار الذي يستخدم لجر الطائرة عند مغادرتها للبوابة ضمن إجراءات السلامة.

ويضاف إلى ذلك، أن الطائرة تعاني من عطل في محرك عاكس الدفع، ما اضطر إلى الاستعانة بالطاقم الموجود، ومن المفترض أنه لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة.

وأثار الفيديو موجة ضحك وسخرية من قبل المسافرين الموجودين في المطار، الذين قاموا بالتقاط الفيديو ونشره.

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