https://sarabic.ae/20250118/وزيرة-الخارجية-الألمانية-ترد-على-الضجة-المثارة-بشأن-صورتها-مع-شولتس-1096917014.html

وزيرة الخارجية الألمانية ترد على الضجة المثارة بشأن صورتها مع شولتس

وزيرة الخارجية الألمانية ترد على الضجة المثارة بشأن صورتها مع شولتس

سبوتنيك عربي

ردت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على الضجة المحيطة بصورة تجمعها بالمستشار الألماني، أولاف شولتس. 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T18:29+0000

2025-01-18T18:29+0000

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وعبرت بيربوك عن رفضها للجدل المصاحب للصورة، ووصفته بأنها "لا أساس له من الصحة".وكانت وسائل إعلام ألمانية نشرت، يوم الخميس الماضي، صورة تظهر شولتس وهو يمد يده إلى وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لكنها تدير ظهرها له وكأنها تتجاهله".وفسرت وسائل الإعلام الألمانية رد فعل بيربوك، بأنها ترفض التحدث إلى شولتس، بعد أن حجب 3 مليارات يورو إضافية (3.09 مليار دولار) كمساعدات طارئة لأوكرانيا، قبل الانتخابات البرلمانية الألمانية في 23 فبراير/ شباط المقبل.وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في تصريحات متلفزة، ردا على الجدل المصاحب للصورة: "في تلك اللحظة، والتي تظهر بوضوح في الصورة، لم يكن لدي أي فكرة عما كان يحدث خلفي، لأنني مثل أي شخص آخر، ليس لدي عيون في مؤخرة رأسي، لقد كانت مجرد صورة عادية، ولا أحد يعرف كيف تطور الموقف بعد ذلك".وأضافت بيربوك أن بعض الصحفيين اعتقدوا بالخطأً، أن هذا هو أول لقاء لها مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في ذلك اليوم.وفي يوم الخميس الماضي، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن شولتس كان يحجب الخطة لتقديم 3 مليارات يورو إضافية كمساعدات لأوكرانيا، والتي دعت إليها وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ووزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس.

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