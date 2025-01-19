أقوى 10 عملات في العالم... دول عربية تتصدر والدولار يتذيل القائمة

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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
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https://sarabic.ae/20250119/أقوى-10-عملات-في-العالم-دول-عربية-تتصدر-والدولار-يتذيل-القائمة-1096923934.html
أقوى 10 عملات في العالم... دول عربية تتصدر والدولار يتذيل القائمة
أقوى 10 عملات في العالم... دول عربية تتصدر والدولار يتذيل القائمة
سبوتنيك عربي
قوة العملة تُعد مؤشرا أساسيا يعكس صحة الاقتصاد الوطني واستقرار الأوضاع السياسية وكفاءة السياسات المالية لأي بلد. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
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ورغم تعدد العوامل المؤثرة على قيمة العملات، فإن الاستقرار المؤسسي والنمو الاقتصادي المستدام يلعبان دورا محوريا في تحديد مكانة العملة على الساحة العالمية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أقوى 10 عملات في العالم... دول عربية تتصدر والدولار يتذيل القائمة

06:26 GMT 19.01.2025
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قوة العملة تُعد مؤشرا أساسيا يعكس صحة الاقتصاد الوطني واستقرار الأوضاع السياسية وكفاءة السياسات المالية لأي بلد.
ورغم تعدد العوامل المؤثرة على قيمة العملات، فإن الاستقرار المؤسسي والنمو الاقتصادي المستدام يلعبان دورا محوريا في تحديد مكانة العملة على الساحة العالمية.
أقوى 10 عملات في العالم دول عربية تتصدر والدولار في الذيل - سبوتنيك عربي
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