https://sarabic.ae/20250119/الرئيس-الجزائري-يعطي-الإشارة-لتأسيس-هيئة-وطنية-منتخبة-لتسيير-السينما-1096934788.html

الرئيس الجزائري يعطي الإشارة لتأسيس هيئة وطنية منتخبة لتسيير السينما

الرئيس الجزائري يعطي الإشارة لتأسيس هيئة وطنية منتخبة لتسيير السينما

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، ضرورة الحرية المطلقة في الإبداعات الفنية إلا ما يستهدف الجزائر، بحسب قوله. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T12:36+0000

2025-01-19T12:36+0000

2025-01-19T12:36+0000

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وأضاف تبون، خلال كلمة بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية للسينما، أن "الجزائر انطلقت في حركة تنموية رائدة، وآن الآوان لتكون الثقافة تاج هذه الحيوية".ولفت إلى أنه يطمئن أهل السينما بحل إشكال التمويل لمشاريعهم الفنية سواء بالعملة الصعبة أو الوطنية، وأن "التاريخ الثري للسينما الجزائرية نابع من الإرادة الثورية النوفمبرية، وأن شعلة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، ستتعزز من جذور بلد المقاومة".واستطرد: "هناك من يبحث عن أساليب متعددة للتعامل مع الجزائر، فنحن نقول لهم أنتم تجهلونها، الجزائر ليست في حاجة إلا لله وأبنائها، نحن جاهزون لتمويل برامج التكوين في المهن الخاصة بالإنتاج السينمائي في الداخل والخارج"، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.ووفق بيان لها نشرته جريدة "النهار"، أكدت وزارة الثقافة الجزائرية، أنها بدأت في اتخاذ إجراءات "من شأنها إتاحة الفرصة للخواص من أجل استغلال عدد من قاعات السينما التابعة للقطاع بما فيها المُهيئة والمجهزة تقنيًا".وحسب البيان، "بلغ عدد هذه القاعات، 12 قاعة سينما موزعة على 9 ولايات هي النعامة، عين تيموشنت، معسكر، قالمة، الشلف، عين الدفلى، الأغواط، المسيلة وأم البواقي".وبخصوص خطوات دخول المزاد واستغلال تلك القاعات، أوضح البيان أنه سيكون "عن طريق دفتر شروط واتفاقية بين الديوان الوطني للثقافة والإعلام ومُستغِل القاعة".وقال البيان: "تم تحديد سعر افتتاحي لكل قاعة من طرف مديريات أملاك الدولة على المستوى المحلي".

https://sarabic.ae/20230102/وزارة-الثقافة-الجزائرية-تعرض-قاعات-سينما-عبر-مزاد-علني--1071860988.html

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سبوتنيك, غزة, أخبار سوريا اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الجزائر