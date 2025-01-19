https://sarabic.ae/20250119/الروسي-إسلام-ماخاتشيف-يدافع-عن-لقبه-في-يو-إف-سي-311-بفوز-ساحق-فيديو-1096927516.html

الروسي إسلام ماخاتشيف يدافع عن لقبه في "يو إف سي-311" بفوز ساحق... فيديو

الروسي إسلام ماخاتشيف يدافع عن لقبه في "يو إف سي-311" بفوز ساحق... فيديو

سبوتنيك عربي

تمكن البطل الروسي إسلام ماخاتشيف، بنجاح بالدفاع عن لقبه في منافسات بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة (إم إم أي)، وذلك للمرة الرابعة بفوزه على البرازيلي... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T09:17+0000

2025-01-19T09:17+0000

2025-01-19T09:26+0000

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وتمكّن إسلام ماخاتشيف بالفوز على منافسه البرازيلي، وأجبره على الاستسلام في الجولة الأولى من النزال، الذي جمعهما ضمن منافسات بطولة "يو إف سي -311" بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وقال ماخاتشيف: "لا يهمني من سيحدد الوزن، تعال إلى الحلبة، فأنا مستعد للقتال. أنا أحب هذا الحزام. ليس من وظيفتي اختيار الخصم، من يريد ذلك فليدخل إلى الحلبة".ولأول مرة، اعترف الرئيس التنفيذي لبطولة القتال النهائي (UFC) دانا وايت، بالروسي إسلام ماخاتشيف، كأفضل مقاتل بغض النظر عن فئة الوزن.وكان من المقرر أن يواجه المقاتل الروسي البطل الأرميني أرمان تسوراكيان، لكن الأخير انسحب بسبب الإصابة.ودافع إسلام ماخاتشيف، للمرة الرابعة عن لقبه محققا انتصاره السابع والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.في حين تعرض ريناتو مويكانو، البالغ من العمر 35 عاما، للهزيمة السادسة خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 20 انتصارا وتعادل واحد.

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