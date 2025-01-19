الروسي إسلام ماخاتشيف يدافع عن لقبه في "يو إف سي-311" بفوز ساحق... فيديو
09:17 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 09:26 GMT 19.01.2025)
© AP Photo / Kamran Jebreiliالروسي إسلام ماخاتشيف بعد فوزه على الأسترالي أليكس فولكانوفسكي في نزال بطولة UFC للوزن الخفيف خلال UFC 294، في أبو ظبي
© AP Photo / Kamran Jebreili
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تمكن البطل الروسي إسلام ماخاتشيف، بنجاح بالدفاع عن لقبه في منافسات بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة (إم إم أي)، وذلك للمرة الرابعة بفوزه على البرازيلي ريناتو مويكانو، في نزالهما صباح اليوم الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمكّن إسلام ماخاتشيف بالفوز على منافسه البرازيلي، وأجبره على الاستسلام في الجولة الأولى من النزال، الذي جمعهما ضمن منافسات بطولة "يو إف سي -311" بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقال ماخاتشيف: "لا يهمني من سيحدد الوزن، تعال إلى الحلبة، فأنا مستعد للقتال. أنا أحب هذا الحزام. ليس من وظيفتي اختيار الخصم، من يريد ذلك فليدخل إلى الحلبة".
ISLAM MAKHACHEV SUBMITS RENATO MOICANO IN ROUND 1 😤 #UFC311 pic.twitter.com/TfyPiVDb0s— ESPN (@espn) January 19, 2025
ولأول مرة، اعترف الرئيس التنفيذي لبطولة القتال النهائي (UFC) دانا وايت، بالروسي إسلام ماخاتشيف، كأفضل مقاتل بغض النظر عن فئة الوزن.
وكان من المقرر أن يواجه المقاتل الروسي البطل الأرميني أرمان تسوراكيان، لكن الأخير انسحب بسبب الإصابة.
“If somebody wants this belt, come to the cage.”— ESPN (@espn) January 19, 2025
Islam Makhachev after his 15th straight victory 😤 #UFC311 pic.twitter.com/9agJwMZt9d
ودافع إسلام ماخاتشيف، للمرة الرابعة عن لقبه محققا انتصاره السابع والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.
في حين تعرض ريناتو مويكانو، البالغ من العمر 35 عاما، للهزيمة السادسة خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 20 انتصارا وتعادل واحد.