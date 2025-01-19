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سلاح خارق يشل دول الناتو في ضربة واحدة
سلاح خارق يشل دول الناتو في ضربة واحدة
سبوتنيك عربي
قال خبير عسكري أمريكي إن محاولات حلف شمال الأطلسي "الناتو" للتوسع شرقا ستكون لها تبعات كارثية على أمن الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنها خطوة أولى نحو نهاية... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T15:34+0000
2025-01-19T15:34+0000
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وأوضح مايكل مالوف، المحلل السابق بوزارة الدفاع الأمريكية أن استخدام الأسلحة الكهرومغناطيسية ضد الحلف يمكن أن تصيب جميع دولها بشلل تام بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وبحسب مالوف، فإن تفجير سلاح كهرومغناطيسي على ارتفاع 200 ميل من سطح الأرض (نحو 320 كلم) سينتج عنه مجال مغناطيسي ونبضات تؤدي إلى تعطيل جميع الأجهزة الإلكترونية المدنية والعسكرية، التي تعتمد عليها الجيوش الحديثة.وعلى سبيل المثال، فإن 70 في المئة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية الموجودين على الساحل الشرقي للبلاد يعتمدون على محطات شبكة الطاقة بتلك المنطقة.كما أن تلك المحطات توفر 90 في المئة من إمدادات الطاقة للقواعد العسكرية الموجودة بالمنطقة، بحسب مالوف، الذي أوضح أن تعطلها سيؤدي إلى سيناريوهات كارثية لواشنطن.ويتم تطوير الأسلحة الكهرومغناطيسية لاستهداف القدرات التقنية الحديثة للدول ويمكن استخدامها لاستهداف نطاق جغرافي واسع وتعطيل الأسلحة الحديثة للعدو ووسائل اتصالاته الأرضية والفضائية.وفي حال تمكنت دولة معينة من استخدام هذه الأسلحة بنجاح، فإن ذلك يؤدي إلى إجبار عدوها على الانتقال إلى حرب تقليدية بدائية بقوات معزولة غير قادرة على التنسيق فيما بينها، كما يعطل إمدادات الطاقة في ضربة واحدة، مما يشل قدرة القواعد العسكرية ومراكز القيادة على الاستجابة الفعالة مع تطورات القتال واتخاذ تحركات عسكرية يمكنها تغيير نتائج الحروب، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي سواء الرادارات أو الصواريخ.
https://sarabic.ae/20231030/إعلام-يتحدث-عن-نظام-كهرومغناطيسي-روسي-غامض-أقوى-من-الأسلحة-النووية-1082631312.html
https://sarabic.ae/20231216/أوكرانيا-نبضات-كهرومغناطيسية-روسية-تسبب-مشكلة-خطيرة-لقواتنا-1084169116.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الناتو, الأخبار
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الناتو, الأخبار

سلاح خارق يشل دول الناتو في ضربة واحدة

15:34 GMT 19.01.2025
© AP Photoسلاح كهرومغناطيسي
سلاح كهرومغناطيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال خبير عسكري أمريكي إن محاولات حلف شمال الأطلسي "الناتو" للتوسع شرقا ستكون لها تبعات كارثية على أمن الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنها خطوة أولى نحو نهاية الحلف.
وأوضح مايكل مالوف، المحلل السابق بوزارة الدفاع الأمريكية أن استخدام الأسلحة الكهرومغناطيسية ضد الحلف يمكن أن تصيب جميع دولها بشلل تام بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
منظومة ألابوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
إعلام يتحدث عن نظام كهرومغناطيسي روسي غامض "أقوى من الأسلحة النووية"
30 أكتوبر 2023, 14:38 GMT
وبحسب مالوف، فإن تفجير سلاح كهرومغناطيسي على ارتفاع 200 ميل من سطح الأرض (نحو 320 كلم) سينتج عنه مجال مغناطيسي ونبضات تؤدي إلى تعطيل جميع الأجهزة الإلكترونية المدنية والعسكرية، التي تعتمد عليها الجيوش الحديثة.
وعلى سبيل المثال، فإن 70 في المئة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية الموجودين على الساحل الشرقي للبلاد يعتمدون على محطات شبكة الطاقة بتلك المنطقة.
كما أن تلك المحطات توفر 90 في المئة من إمدادات الطاقة للقواعد العسكرية الموجودة بالمنطقة، بحسب مالوف، الذي أوضح أن تعطلها سيؤدي إلى سيناريوهات كارثية لواشنطن.
وحدة الحرب الإلكترونية تستعد لاستخدام وسيلة لير 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا: نبضات كهرومغناطيسية روسية تسبب مشكلة خطيرة لقواتنا
16 ديسمبر 2023, 08:33 GMT
ويتم تطوير الأسلحة الكهرومغناطيسية لاستهداف القدرات التقنية الحديثة للدول ويمكن استخدامها لاستهداف نطاق جغرافي واسع وتعطيل الأسلحة الحديثة للعدو ووسائل اتصالاته الأرضية والفضائية.
وفي حال تمكنت دولة معينة من استخدام هذه الأسلحة بنجاح، فإن ذلك يؤدي إلى إجبار عدوها على الانتقال إلى حرب تقليدية بدائية بقوات معزولة غير قادرة على التنسيق فيما بينها، كما يعطل إمدادات الطاقة في ضربة واحدة، مما يشل قدرة القواعد العسكرية ومراكز القيادة على الاستجابة الفعالة مع تطورات القتال واتخاذ تحركات عسكرية يمكنها تغيير نتائج الحروب، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي سواء الرادارات أو الصواريخ.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT
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