https://sarabic.ae/20250119/عودة-آلاف-النازحين-الفلسطينيين-إلى-رفح-جنوبي-القطاع-بعد-470-يوما-من-الحرب-1096947087.html

عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب

عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب

سبوتنيك عربي

توصلت إسرائيل وحركة "حماس"، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف النار عقب اجتماعات... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T19:07+0000

2025-01-19T19:07+0000

2025-01-19T19:07+0000

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وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، تزامناً مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، رغم أنَّ معظم مناطق قطاع غزة لم يبق منها سوى الأطلال.ووثقت كاميرا "سبوتنيك" عودة مئات الفلسطينيين النازحين إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، وسط ذهول من النازحين العائدين بعدما اكتشفوا مدى الدمار الذي لحق بمنازلهم وأحيائهم المدمرة، وبعد وصوله إلى منطقته في رفح يتساءل النازح عطية أبو حميدة عن مكان بيته وبيوت أولاده، فقد عجز عن التعرف على مكانهم، لأن المنطقة تغيرت معالمها بفعل الدمار جراء الحرب.ويقول عطية لوكالة "سبوتنيك": "استشهد 5 من أحفادي وزوجة ابني، ولقد عدت مع عائلتي المكونة من 35 فرد، ولا أستطيع التعرف على البيوت، ربما هنا كان بيتي وبيوت أولادي، وكان عندي محلات تجارية، وبركس للخضار، ولكن لم يبق شيء، لقد كنت متفائلا أنني سأجد ولو غرفة باقية على حالها كي أعيش فيها مع عائلتي، لكني لم أجد سوى الدمار".ومشيا على الاقدام لعدة ساعات، واصلت النازحة جميلة فتحي طريق العودة إلى رفح، وتقول جميلة لوكالة "سبوتنيك": "الطريق إلى رفح رغم أنه طويل ومتعب مشيا على الأقدام، ألا أنني أشعر بالفرح للعودة إلى مدينتي الجميلة رفح، شعور لا يوصف ولم نكن نتوقع أنَّ نعود إلى بيوتنا، والحمد لله الذي منحنا الفرصة للعودة إلى رفح".ويضيف النازح سمير النحال لـ "سبوتنيك": "قلبي الآن هادىء، ربما أستطيع النوم، لقد عدت إلى رفح ومهما كانت الظروف صعبة والبيوت مهدمة، لكنني فرح بعودتنا، وتوقف الحرب والمعاناة التي استمرت على مدار 15 شهرا، ولقد فقدت خلال الحرب أخوتي وعمي وقتل عدد كبير من أقربائي، وبيتي هدم، لكننا صامدون فوق أرضنا".وعلى ركام منزلها تجلس نفين سرحان مع حفيدتها لا تعلم ماذا تفعل، بعدما وجدته مدمر بالكامل، وتقول نفين لوكالة "سبوتنيك": "لقد عدت إلى بيتي فوجدته مدمر، وأنا الآن أجلس على الركام ولا أعرف ماذا أفعل، لقد فقدت 15 فرد من عائلتي جراء القصف، ونجوت أنا وحفيدتي، وكما ترى كل شيء مدمر، وسنبقى هنا فوق الركام لعل الله يرزقنا الفرج".وعلى مدار 8 أشهر من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، شهدت المدينة أكبر عملية تدمير في تاريخها الحديث، حيث دمر الجيش الإسرائيلي أحياء المحافظة، مستعيناً بعشرات الجرافات العسكرية، وبشركات مدنية متخصصة في الهدم والتدمير، ووفق مصادر محلية ، فإن التدمير في رفح طال أكثر من 70% من مساحة المدينة.

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