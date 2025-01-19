عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
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توصلت إسرائيل وحركة "حماس"، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف النار عقب اجتماعات في الدوحة.
وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، تزامناً مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، رغم أنَّ معظم مناطق قطاع غزة لم يبق منها سوى الأطلال.
وسارع سكان مدينة رفح جنوبي القطاع للعودة إلى المدينة مشيا على الأقدام وباستخدام وسائل النقل المتاحة، لتفقد مناطق سكنهم التي تمركزت بها القوات الإسرائيلية خلال الحرب، إلا أنَّ هول المشاهد كان أكبر من كل التوقعات بعد مسح مربعات سكنية بأكملها.
ووثقت كاميرا "سبوتنيك" عودة مئات الفلسطينيين النازحين إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، وسط ذهول من النازحين العائدين بعدما اكتشفوا مدى الدمار الذي لحق بمنازلهم وأحيائهم المدمرة، وبعد وصوله إلى منطقته في رفح يتساءل النازح عطية أبو حميدة عن مكان بيته وبيوت أولاده، فقد عجز عن التعرف على مكانهم، لأن المنطقة تغيرت معالمها بفعل الدمار جراء الحرب.
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول عطية لوكالة "سبوتنيك": "استشهد 5 من أحفادي وزوجة ابني، ولقد عدت مع عائلتي المكونة من 35 فرد، ولا أستطيع التعرف على البيوت، ربما هنا كان بيتي وبيوت أولادي، وكان عندي محلات تجارية، وبركس للخضار، ولكن لم يبق شيء، لقد كنت متفائلا أنني سأجد ولو غرفة باقية على حالها كي أعيش فيها مع عائلتي، لكني لم أجد سوى الدمار".
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
ومشيا على الاقدام لعدة ساعات، واصلت النازحة جميلة فتحي طريق العودة إلى رفح، وتقول جميلة لوكالة "سبوتنيك": "الطريق إلى رفح رغم أنه طويل ومتعب مشيا على الأقدام، ألا أنني أشعر بالفرح للعودة إلى مدينتي الجميلة رفح، شعور لا يوصف ولم نكن نتوقع أنَّ نعود إلى بيوتنا، والحمد لله الذي منحنا الفرصة للعودة إلى رفح".
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف النازح سمير النحال لـ "سبوتنيك": "قلبي الآن هادىء، ربما أستطيع النوم، لقد عدت إلى رفح ومهما كانت الظروف صعبة والبيوت مهدمة، لكنني فرح بعودتنا، وتوقف الحرب والمعاناة التي استمرت على مدار 15 شهرا، ولقد فقدت خلال الحرب أخوتي وعمي وقتل عدد كبير من أقربائي، وبيتي هدم، لكننا صامدون فوق أرضنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
وعلى ركام منزلها تجلس نفين سرحان مع حفيدتها لا تعلم ماذا تفعل، بعدما وجدته مدمر بالكامل، وتقول نفين لوكالة "سبوتنيك": "لقد عدت إلى بيتي فوجدته مدمر، وأنا الآن أجلس على الركام ولا أعرف ماذا أفعل، لقد فقدت 15 فرد من عائلتي جراء القصف، ونجوت أنا وحفيدتي، وكما ترى كل شيء مدمر، وسنبقى هنا فوق الركام لعل الله يرزقنا الفرج".
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
ولم يستطع النازحون أن يجدوا طرقاً ليسلكوها بهدف الوصول إلى مناطق سكنهم، وبعضهم لم يتعرف على الشوارع وكأنهم ضلوا طريقهم في مناطق لا يعرفونها، وبدأت الجهات الحكومية والبلديات والفعاليات، بإزالة الركام من الشوارع للسماح للسكان بالتحرك فيها بسهولة.
وعلى مدار 8 أشهر من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، شهدت المدينة أكبر عملية تدمير في تاريخها الحديث، حيث دمر الجيش الإسرائيلي أحياء المحافظة، مستعيناً بعشرات الجرافات العسكرية، وبشركات مدنية متخصصة في الهدم والتدمير، ووفق مصادر محلية ، فإن التدمير في رفح طال أكثر من 70% من مساحة المدينة.