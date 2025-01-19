https://sarabic.ae/20250119/قائد-فيلق-القدس-بالحرس-الثوري-عند-الساعة-الواحدة-ظهرا-سنكشف-الستار-عن-أكبر-هزيمة-لإسرائيل---عاجل-1096928215.html

قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: "عند الساعة الواحدة ظهرا سنكشف الستار عن أكبر هزيمة لإسرائيل"

قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: "عند الساعة الواحدة ظهرا سنكشف الستار عن أكبر هزيمة لإسرائيل"

سبوتنيك عربي

قال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم الأحد، إنه سيتم الكشف عن أكبر هزيمة لإسرائيل. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T09:28+0000

2025-01-19T09:28+0000

2025-01-19T09:36+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقال في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم الكوادر الطبية التي عالجت الجرحى اللبنانيين في حادث انفجار أجهزة "البيجر"، إنه "عند الساعة الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي لإيران) سنكشف الستار عن أكبر هزيمة للكيان الصهيوني"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي إشارة إلى وقف إطلاق النار في غزة، قال العميد قاآني: "اليوم في الساعة الواحدة ظهرا سيتم الكشف عن أكبر هزيمة للكيان الصهيوني...لقد اضطر مجرما الكيان الصهيوني المتعطشون للدماء وقتلة الأطفال، بعد 15 شهرا من الجرائم اللامحدودة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، إلى قبول وقف إطلاق النار وهذا هو ذروة إذلالهم"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأكد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني: "هذا الاتفاق فرض على الكيان الصهيوني، وهذه المفاوضات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية هي نتائج نفس المفاوضات السابقة التي رفضتها إسرائيل، واندرجت كافة البنود التي طالب بها الإخوة الفلسطينيون في اتفاق وقف إطلاق النار الجديد".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ اليوم في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.وقال مكتب نتنياهو، في بيان، اليوم الأحد إنه "بموجب المخطط الخاص بإطلاق سراح الرهائن، سيدخل وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى في غزة حيز التنفيذ عند الساعة 11:15".ودخل صباح اليوم الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حيز التنفيذ، بعد قبول الطرفين لمسودة الاتفاق التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة بأسماء المختطفات العائدات اليوم".ومن جانبها، أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أن تسليم أسماء الدفعة الأولى من المحتجزات المقرر الإفراج عنهن، تأخر لأسباب فنية.فيما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر رفيعة، بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250119/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-موجها-لسكان-قطاع-غزة-قبل-سريان-وقف-إطلاق-النار-1096922571.html

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