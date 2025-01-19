https://sarabic.ae/20250119/وفاة-30-ألف-إيراني-في-2024-بسبب-تلوث-الهواء-1096938444.html

وفاة 30 ألف إيراني في 2024 بسبب تلوث الهواء

وفاة 30 ألف إيراني في 2024 بسبب تلوث الهواء

سبوتنيك عربي

توفي أكثر من 30 ألف إيراني خلال العام الماضي 2024، نتيجة تلوث الهواء في إيران، وفقا لما كشف عنه مسؤول إيراني. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T13:48+0000

2025-01-19T13:48+0000

2025-01-19T13:48+0000

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وقال رئيس مجموعة صحة الهواء وتغير المناخ في وزارة الصحة الإيرانية، عباس شاهسوني، إن أكثر من 30 ألف إيراني توفوا في العام الماضي، بسبب تلوث الهواء في البلاد.وتابع شاهسوني أنه وفقا لنتائج تقرير الآثار الصحية المرتبطة بجزيئات "PM2.5" في 57 مدينة في إيران في عام 2023، فقد بلغ إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بالتعرض الطويل الأمد لجزيئات (PM2.5) في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما في المدن التي شملها الدراسة 30,692 حالة وفاة، وفقا لموقع "انتخاب" الإيراني.وواصل مشيرا إلى أن تكلفة الوفيات المرتبطة بهذه الحوادث في 2023، بلغت 600 تريليون تومان.وأضاف عباس شاهسوني بمناسبة اليوم الوطني للهواء النقي، أن يوم السبت المقبل، الذي سيحمل شعار "عزم وطني من أجل هواء نقي باستخدام الطاقة المتجددة"، سيكون فرصة لرفع الوعي في المجتمع حول آثار تلوث الهواء على الصحة وجذب مشاركتهم العامة لتحقيق هواء نقي.وأشار إلى أن "الهواء هو أحد الاحتياجات الفسيولوجية الأساسية للإنسان والكائنات الحية الأخرى، ووفقا لأحدث تقرير حول عبء الأمراض، يعتبر تلوث الهواء السبب الثاني للوفاة في العالم وأهم تهديد بيئي لصحة الإنسان".وأضاف رئيس مجموعة صحة الهواء وتغير المناخ في وزارة الصحة الإيرانية، عباس شاهسوني: "وفقا لأحدث تقرير من منظمة الصحة العالمية، يُعتبر تلوث الهواء السبب الثاني للوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية في العالم، ويسبب أكثر من 8.1 مليون وفاة مبكرة، كما أن من كل 8 حالات وفاة، هناك حالة واحدة مرتبطة بتلوث الهواء".

https://sarabic.ae/20241124/إيران-50-ألف-ضحية-بسبب-تلوث-الهواء-سنويا-1095132472.html

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