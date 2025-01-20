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جدل في ألمانيا بسبب تسريب وثيقة دبلوماسية.. ما علاقتها بترامب؟
جدل في ألمانيا بسبب تسريب وثيقة دبلوماسية.. ما علاقتها بترامب؟
سبوتنيك عربي
أثار تسريب وثيقة دبلوماسية صادرة عن السفير الألماني لدى واشنطن، ينتقد فيها دونالد ترامب بشدة، الجدل، عشية تنصيب الرئيس المنتخب. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T08:24+0000
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وأعرب السفير الألماني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أندرياس ميكايليس، الذي سيمثل بلاده في حفل تنصيب دونالد ترامب، عن قلقه من الخطط الانتقامية للرئيس المنتخب، ورأى أن برنامجه قد يقوض الديمقراطية في أمريكا.ورأى ميكايليس، في نص الوثيقة الداخلية السرية، أن ترامب رجل مدفوع بـ"الرغبة في الانتقام"، معتبرًا أنه قد يتجه نحو "تركيز السلطات القصوى في يد الرئيس" على حساب الكونغرس والولايات الفيدرالية.وتضمنت الوثيقة المسربة مخاوف من تهديدات ترامب بترحيل المهاجرين غير النظاميين، وفرض قيود على حرية التعبير، بالإضافة إلى تعيين حلفاء للرئيس في مواقع حساسة.ووردت تصريحات أندرياس ميكايليس، في برقية دبلوماسية أُرسلت إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دان فيها "استراتيجية التعطيل القصوى"، التي يتبعها الرئيس الأمريكي الجديد "لإعادة ترسيم النظام الدستوري" لبلاده.وحاولت الوزيرة بيربوك، التقليل من تأثير التسريب، قائلة إن السفارات تقدم تقارير دورية عن التغيرات السياسية لضمان استعداد بلادها للتعامل مع أي تطورات.وقالت بيربوك إن "الرئيس الأمريكي المنتخب (ترامب)، كان سبق له أن أعلن ما ينوي فعله، خصوصا في ما يتعلق بالقرارات التي ستتخذ في البيت الأبيض مستقبلا... وعلينا بالطبع أن نكون مستعدين لذلك".وأثار تسريب هذه الوثيقة ردود فعل واسعة داخل ألمانيا، حيث تناولت الصحافة الألمانية الموضوع بانتقاد، ورأت أن برلين تعرضت للإحراج بسبب هذه الوثيقة قبيل تغيير السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20201204/ألمانيا-سعيدة-بمراجعة-الكونغرس-قرارا-اتخذه-ترامب-1047405365.html
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أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

جدل في ألمانيا بسبب تسريب وثيقة دبلوماسية.. ما علاقتها بترامب؟

08:24 GMT 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أثار تسريب وثيقة دبلوماسية صادرة عن السفير الألماني لدى واشنطن، ينتقد فيها دونالد ترامب بشدة، الجدل، عشية تنصيب الرئيس المنتخب.
وأعرب السفير الألماني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أندرياس ميكايليس، الذي سيمثل بلاده في حفل تنصيب دونالد ترامب، عن قلقه من الخطط الانتقامية للرئيس المنتخب، ورأى أن برنامجه قد يقوض الديمقراطية في أمريكا.
ورأى ميكايليس، في نص الوثيقة الداخلية السرية، أن ترامب رجل مدفوع بـ"الرغبة في الانتقام"، معتبرًا أنه قد يتجه نحو "تركيز السلطات القصوى في يد الرئيس" على حساب الكونغرس والولايات الفيدرالية.
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وتضمنت الوثيقة المسربة مخاوف من تهديدات ترامب بترحيل المهاجرين غير النظاميين، وفرض قيود على حرية التعبير، بالإضافة إلى تعيين حلفاء للرئيس في مواقع حساسة.
ووردت تصريحات أندرياس ميكايليس، في برقية دبلوماسية أُرسلت إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دان فيها "استراتيجية التعطيل القصوى"، التي يتبعها الرئيس الأمريكي الجديد "لإعادة ترسيم النظام الدستوري" لبلاده.

ورفضت وزارة الخارجية الألمانية، التعليق من حيث المبدأ، على وثائق داخلية أو تحليلات أو تقارير السفارات، مؤكدة أن "الوثائق الدبلوماسية الداخلية تظل سرية".

وحاولت الوزيرة بيربوك، التقليل من تأثير التسريب، قائلة إن السفارات تقدم تقارير دورية عن التغيرات السياسية لضمان استعداد بلادها للتعامل مع أي تطورات.
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وقالت بيربوك إن "الرئيس الأمريكي المنتخب (ترامب)، كان سبق له أن أعلن ما ينوي فعله، خصوصا في ما يتعلق بالقرارات التي ستتخذ في البيت الأبيض مستقبلا... وعلينا بالطبع أن نكون مستعدين لذلك".
وأثار تسريب هذه الوثيقة ردود فعل واسعة داخل ألمانيا، حيث تناولت الصحافة الألمانية الموضوع بانتقاد، ورأت أن برلين تعرضت للإحراج بسبب هذه الوثيقة قبيل تغيير السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
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