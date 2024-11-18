https://sarabic.ae/20241118/ترامب-يكشف-عن-مصير-المهاجرين-غير-الشرعيين-بعد-توليه-الرئاسة-1094921067.html

ترامب يكشف عن مصير المهاجرين غير الشرعيين بعد توليه الرئاسة

ترامب يكشف عن مصير المهاجرين غير الشرعيين بعد توليه الرئاسة

سبوتنيك عربي

أكد دونالد ترامب، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أنه يعتزم تنفيذ برنامج للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، والذي يتضمن فرض حالة الطوارئ واستخدام... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T16:23+0000

2024-11-18T16:23+0000

2024-11-18T16:24+0000

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وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، مؤكدا رسالة من رئيس منظمة المراقبة القضائية المحافظة توم فيتون: "هذا صحيح!!!".وفي وقت سابق، قال فيتون إن إدارة ترامب تستعد لإعلان حالة الطوارئ واستخدام الأصول العسكرية لتنفيذ عمليات الترحيل.وأصبحت عمليات الترحيل الجماعي أحد الموضوعات الرئيسية في حملة ترامب الانتخابية، وخلال فترة ولايته الأولى، أعلن بالفعل حالة الطوارئ لتوجيه أموال البنتاغون لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.

https://sarabic.ae/20241118/تقرير-حليف-ترامب-يصل-إلى-الشرق-الأوسط-أملا-في-إنعاش-التطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-1094910026.html

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