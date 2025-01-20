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قبعة ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا... فيديو
قبعة ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطعا مصورا لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حفل تنصيبه. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-20T20:55+0000
نادي الفيديو
دونالد ترامب
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ويظهر في الفيديو ترامب عقب أدائه القسم داخل مبنى الكونغرس الأمريكي، وهو يحاول منح قبلة لميلانيا.وانحنى ترامب عندما قدمت ميلانيا خدها، إلا أن القبعة التي كانت ترتديها خلال الحفل، بدت وكأنها تبعده عنها لمسافة قصيرة، فلجأ الرئيس الأمريكي إلى منح قبلة لها في الهواء.وفي وقت لاحق من تنصيبه، ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزحة بشأن قبعة زوجته ميلانيا، قائلا إن "الرياح كانت تهب بجنون، ومع تلك القبعة التي كانت ترتديها، كادت أن تطير بعيدا".وأدى ترامب، اليوم الاثنين، القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، ليبدأ فترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات، فيما أدى جي دي فانس، القسم بصفته نائبا له.
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نادي الفيديو, دونالد ترامب
نادي الفيديو, دونالد ترامب

قبعة ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا... فيديو

20:55 GMT 20.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevillaميلانيا ترامب، في حفل تنصيب زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مبنى الكونغرس، 20 يناير/ كانون الثاني 2025
ميلانيا ترامب، في حفل تنصيب زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مبنى الكونغرس، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطعا مصورا لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حفل تنصيبه.
ويظهر في الفيديو ترامب عقب أدائه القسم داخل مبنى الكونغرس الأمريكي، وهو يحاول منح قبلة لميلانيا.
وانحنى ترامب عندما قدمت ميلانيا خدها، إلا أن القبعة التي كانت ترتديها خلال الحفل، بدت وكأنها تبعده عنها لمسافة قصيرة، فلجأ الرئيس الأمريكي إلى منح قبلة لها في الهواء.
وفي وقت لاحق من تنصيبه، ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزحة بشأن قبعة زوجته ميلانيا، قائلا إن "الرياح كانت تهب بجنون، ومع تلك القبعة التي كانت ترتديها، كادت أن تطير بعيدا".
وأدى ترامب، اليوم الاثنين، القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، ليبدأ فترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات، فيما أدى جي دي فانس، القسم بصفته نائبا له.
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