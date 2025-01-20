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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250120/من-تمت-دعوته-إلى-حفل-تنصيب-دونالد-ترامب؟-1096961237.html
من تمت دعوته إلى حفل تنصيب دونالد ترامب؟
من تمت دعوته إلى حفل تنصيب دونالد ترامب؟
سبوتنيك عربي
يجري تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وسيكون في قاعة داخلية في مبنى الكونغرس، وذلك بحضور عدد... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, العالم, инфографика
انفوجرافيك, العالم, инфографика

من تمت دعوته إلى حفل تنصيب دونالد ترامب؟

09:42 GMT 20.01.2025
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يجري تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وسيكون في قاعة داخلية في مبنى الكونغرس، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات من مختلف دول العالم، تعرّف على المدعويين إلى حفل تنصيب ترامب من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل وكالة "سبوتنيك".
من تمت دعوته إلى حفل تنصيب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي
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Истребители МиГ-31 во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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