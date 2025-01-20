https://sarabic.ae/20250120/من-تمت-دعوته-إلى-حفل-تنصيب-دونالد-ترامب؟-1096961237.html
من تمت دعوته إلى حفل تنصيب دونالد ترامب؟
من تمت دعوته إلى حفل تنصيب دونالد ترامب؟
سبوتنيك عربي
يجري تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وسيكون في قاعة داخلية في مبنى الكونغرس، وذلك بحضور عدد... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T09:42+0000
2025-01-20T09:42+0000
2025-01-20T09:42+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096959476_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ffd9a7ed038fe73da41b63c484116917.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096959476_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_675cb4601ada039cab3863453f3c1752.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, العالم, инфографика
انفوجرافيك, العالم, инфографика
من تمت دعوته إلى حفل تنصيب دونالد ترامب؟
يجري تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وسيكون في قاعة داخلية في مبنى الكونغرس، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات من مختلف دول العالم، تعرّف على المدعويين إلى حفل تنصيب ترامب من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل وكالة "سبوتنيك".