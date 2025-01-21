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https://sarabic.ae/20250121/إيران-تعلن-تعرضها-لهجمات-خفية-وخطيرة-من-10-دول-1096991302.html
إيران تعلن تعرضها لهجمات خفية وخطيرة من 10 دول
إيران تعلن تعرضها لهجمات خفية وخطيرة من 10 دول
سبوتنيك عربي
تعرضت شبكة اتصالات البنية التحتية الإيرانية لهجمات إلكترونية واسعة، خلال العام الماضي، بمعدل نحو 635 هجوم كل يوم. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T07:01+0000
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كشفت ذلك شركة اتصالات البنية التحتية في إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، النسخة الفارسية، يوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الإيرانية تصدت لأكثر من 57 ألف هجوم إلكتروني خلال 2024.وبحسب الوكالة، فإن الهجمات من فئة "دي دي أو إس"، التي تهدف إلى تعطيل الخدمات الإلكترونية على الإنترنت وحرمان المستخدمين الشرعيين من الوصول إليها عن طريق إغراقها بكم هائل من المتصفحين الوهميين.وتمكن الخبراء الإيرانيون من التصدي لتلك الهجمات بكفاءة 100 في المئة، وكانت نسبة 89 في المئة من تلك الهجمات موجهة ضد الخدمات الإلكترونية الأساسية التي يستفيد منها الإيرانيون.وبحسب الإحصائيات التي أوردتها الوكالة، فإن حركة المرور الوهمي على مواقع الخدمات الإلكترونية المستهدفة بلغ حجمها نحو (12.5 بيتا بايت)، بينما تم رصد إحدى الهجمات الإلكترونية التي استمرت 9 أيام و4 ساعات تقريبا.ولفتت الوكالة إلى أنه كان هناك تفاوت في حجم الهجمات حسب طبيعة المواقع الإلكترونية المستهدفة:وأوضحت الوكالة أن التوزيع الجغرافي لمواقع انطلاق الهجمات الإلكترونية التي استهدفت إيران خلال العام الماضي، يظهر 64 في المئة منها انطلقت من 10 دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240820/أمريكا-تتهم-إيران-بشن-هجمات-إلكترونية-على-حملة-ترامب-وطهران-تنفي-1091911855.html
https://sarabic.ae/20220620/إسرائيل-مخاوف-من-هجوم-إلكتروني-إيراني-وراء-تفعيل-أنظمة-الإنذار-في-القدس-وإيلات-1063889682.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

إيران تعلن تعرضها لهجمات خفية وخطيرة من 10 دول

07:01 GMT 21.01.2025
© Getty Images / Witthaya Prasongsinهجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Witthaya Prasongsin
تابعنا عبر
تعرضت شبكة اتصالات البنية التحتية الإيرانية لهجمات إلكترونية واسعة، خلال العام الماضي، بمعدل نحو 635 هجوم كل يوم.
كشفت ذلك شركة اتصالات البنية التحتية في إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، النسخة الفارسية، يوم الاثنين.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
أمريكا تتهم إيران بشن هجمات إلكترونية على حملة ترامب... وطهران تنفي
20 أغسطس 2024, 06:15 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الإيرانية تصدت لأكثر من 57 ألف هجوم إلكتروني خلال 2024.
وبحسب الوكالة، فإن الهجمات من فئة "دي دي أو إس"، التي تهدف إلى تعطيل الخدمات الإلكترونية على الإنترنت وحرمان المستخدمين الشرعيين من الوصول إليها عن طريق إغراقها بكم هائل من المتصفحين الوهميين.
وتمكن الخبراء الإيرانيون من التصدي لتلك الهجمات بكفاءة 100 في المئة، وكانت نسبة 89 في المئة من تلك الهجمات موجهة ضد الخدمات الإلكترونية الأساسية التي يستفيد منها الإيرانيون.
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
إسرائيل... مخاوف من هجوم إلكتروني إيراني وراء تفعيل أنظمة الإنذار في القدس وإيلات
20 يونيو 2022, 06:34 GMT
وبحسب الإحصائيات التي أوردتها الوكالة، فإن حركة المرور الوهمي على مواقع الخدمات الإلكترونية المستهدفة بلغ حجمها نحو (12.5 بيتا بايت)، بينما تم رصد إحدى الهجمات الإلكترونية التي استمرت 9 أيام و4 ساعات تقريبا.

ولفتت الوكالة إلى أنه كان هناك تفاوت في حجم الهجمات حسب طبيعة المواقع الإلكترونية المستهدفة:

نحو 18 في المئة من الهجمات استهدفت شركات الإنترنت المحمول.
17 في المئة ضد الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
14 ضد شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت.
12 في المئة ضد بوابات الخدمات العامة على الإنترنت.
7 في المئة ضد تطبيقات المراسلة المحلية.
11 في المئة ضد قطاع المال والمصارف والتأمين.
2 في المئة ضد وكالات الأنباء.
3 في المئة ضد البنية التحتية الحيوية والوطنية.
3 في المئة ضد الصناعات والطاقة.
3 في المئة ضد الصناعات الأخرى.
4 في المئة ضد البوابات الحكومية.
وأوضحت الوكالة أن التوزيع الجغرافي لمواقع انطلاق الهجمات الإلكترونية التي استهدفت إيران خلال العام الماضي، يظهر 64 في المئة منها انطلقت من 10 دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.
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