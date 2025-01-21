https://sarabic.ae/20250121/النيابة-تقرر-إخلاء-سبيل-لاعب-الأهلي-مجدي-أفشة-بعد-واقعة-أثارت-جدلا-فما-القصة؟-1096994079.html
النيابة تقرر إخلاء سبيل لاعب الأهلي مجدي أفشة بعد واقعة أثارت جدلا... فما القصة؟
النيابة تقرر إخلاء سبيل لاعب الأهلي مجدي أفشة بعد واقعة أثارت جدلا... فما القصة؟
سبوتنيك عربي
أخلت النيابة العامة المصرية سبيل لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة في واقعة اتهامه لرجل أعمال شهير بالاحتيال. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T08:52+0000
2025-01-21T08:52+0000
2025-01-21T08:52+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "صدى البلد" المصرية، التي أوضحت أن أفشة اتهم رجل الأعمال بالاستيلاء على 13 مليون جنيه مقابل الحصول على سيارة فارهة.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن اللاعب تعرض للاحتيال عليه من رجل الأعمال، الذي أمرت النيابة باحتجازه 24 ساعة على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال لم يقم بتسليم السيارة للاعب الأهلي كما لم يقم برد المبلغ له، ما دفع أفشة إلى تحرير محضر ضده.وكان أفشة قد حقق نجاحات كبيرة خلال الموسم الحالي مع النادي الأهلي شهدت تسجيل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 17 مباراة.
https://sarabic.ae/20210530/الأهلي-يكشف-سبب-استبعاد-أفشة-لمدة-أسبوعين-1049111316.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي
رياضة, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي
النيابة تقرر إخلاء سبيل لاعب الأهلي مجدي أفشة بعد واقعة أثارت جدلا... فما القصة؟
أخلت النيابة العامة المصرية سبيل لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة في واقعة اتهامه لرجل أعمال شهير بالاحتيال.
ذكرت ذلك صحيفة "صدى البلد" المصرية، التي أوضحت أن أفشة اتهم رجل الأعمال بالاستيلاء على 13 مليون جنيه مقابل الحصول على سيارة فارهة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن اللاعب
تعرض للاحتيال عليه من رجل الأعمال، الذي أمرت النيابة باحتجازه 24 ساعة على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال لم يقم بتسليم السيارة للاعب الأهلي كما لم يقم برد المبلغ له، ما دفع أفشة إلى تحرير محضر ضده.
وكان أفشة قد حقق نجاحات كبيرة خلال الموسم الحالي
مع النادي الأهلي شهدت تسجيل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 17 مباراة.