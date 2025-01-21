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https://sarabic.ae/20250121/النيابة-تقرر-إخلاء-سبيل-لاعب-الأهلي-مجدي-أفشة-بعد-واقعة-أثارت-جدلا-فما-القصة؟-1096994079.html
النيابة تقرر إخلاء سبيل لاعب الأهلي مجدي أفشة بعد واقعة أثارت جدلا... فما القصة؟
النيابة تقرر إخلاء سبيل لاعب الأهلي مجدي أفشة بعد واقعة أثارت جدلا... فما القصة؟
سبوتنيك عربي
أخلت النيابة العامة المصرية سبيل لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة في واقعة اتهامه لرجل أعمال شهير بالاحتيال. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك صحيفة "صدى البلد" المصرية، التي أوضحت أن أفشة اتهم رجل الأعمال بالاستيلاء على 13 مليون جنيه مقابل الحصول على سيارة فارهة.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن اللاعب تعرض للاحتيال عليه من رجل الأعمال، الذي أمرت النيابة باحتجازه 24 ساعة على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال لم يقم بتسليم السيارة للاعب الأهلي كما لم يقم برد المبلغ له، ما دفع أفشة إلى تحرير محضر ضده.وكان أفشة قد حقق نجاحات كبيرة خلال الموسم الحالي مع النادي الأهلي شهدت تسجيل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 17 مباراة.
https://sarabic.ae/20210530/الأهلي-يكشف-سبب-استبعاد-أفشة-لمدة-أسبوعين-1049111316.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي
رياضة, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي

النيابة تقرر إخلاء سبيل لاعب الأهلي مجدي أفشة بعد واقعة أثارت جدلا... فما القصة؟

08:52 GMT 21.01.2025
© Getty Images / Tamer Solimanحافلة خاصة بالنادي الأهلي المصري
حافلة خاصة بالنادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Tamer Soliman
تابعنا عبر
أخلت النيابة العامة المصرية سبيل لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة في واقعة اتهامه لرجل أعمال شهير بالاحتيال.
ذكرت ذلك صحيفة "صدى البلد" المصرية، التي أوضحت أن أفشة اتهم رجل الأعمال بالاستيلاء على 13 مليون جنيه مقابل الحصول على سيارة فارهة.
فريق الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2021
مجتمع
الأهلي يكشف سبب استبعاد أفشة لمدة أسبوعين
30 مايو 2021, 15:29 GMT
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن اللاعب تعرض للاحتيال عليه من رجل الأعمال، الذي أمرت النيابة باحتجازه 24 ساعة على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال لم يقم بتسليم السيارة للاعب الأهلي كما لم يقم برد المبلغ له، ما دفع أفشة إلى تحرير محضر ضده.
وكان أفشة قد حقق نجاحات كبيرة خلال الموسم الحالي مع النادي الأهلي شهدت تسجيل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 17 مباراة.
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