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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
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عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
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هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
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شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
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مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
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ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
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شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
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https://sarabic.ae/20250121/تعطل-نموذج-علم-الكونيات-وعلاقة-ضعف-الركبتين-بالمشاعر-1097007276.html
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
سبوتنيك عربي
الصفائح التكتونية هي التي أعطت الأرض جبالها وزلازلها وانجرافها القاري، وربما ساعدت حتى في ظهور الحياة نفسها، ولكن هل تمتلك الكواكب الأخرى في النظام الشمسي مثل... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
سبوتنيك عربي
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
- لا نعرف على وجه اليقين، هل توجد أو لا توجد أجسام أخرى في النظام الشمسي اليوم تظهر فيها الصفائح التكتونية. إذن، لماذا يختلف عالمنا؟.- لقد حار علماء الفلك بسبب الأدلة الحديثة التي تشير إلى أن الكون توسع بمعدلات مختلفة طوال عمره، ويقول العلماء إن النتائج الجديدة قد تحول التوتر إلى أزمة.- اكتشف الباحثون شفرة حاسوبية مفقودة منذ عقود طويلة واستخدموها لإحياء روبوت المحادثة المبكر ELIZA، تم تطوير ELIZA في الستينيات وحمل اسم إليزا دوليتل، بطلة مسرحية "بيجماليون"، التي تعلمت كيف تتحدث مثل امرأة بريطانية أرستقراطية.ومع ذلك، إذا استمر الضعف أو عدم الثبات لفترة طويلة واستمر لفترة أطول من نوبة المشاعر أو الذعر، فقد يكون ذلك علامة على الحاجة إلى عناية طبية.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر

14:15 GMT 21.01.2025
راديو
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
تابعنا عبر
الصفائح التكتونية هي التي أعطت الأرض جبالها وزلازلها وانجرافها القاري، وربما ساعدت حتى في ظهور الحياة نفسها، ولكن هل تمتلك الكواكب الأخرى في النظام الشمسي مثل هذه الصفائح أيضا؟.
- لا نعرف على وجه اليقين، هل توجد أو لا توجد أجسام أخرى في النظام الشمسي اليوم تظهر فيها الصفائح التكتونية. إذن، لماذا يختلف عالمنا؟.
تشير دراسة أجريت على الشمبانزي إلى أن التبول "المُعدي" قد يكون له جذور تطورية عميقة.. قرر باحثون دراسة السلوك بعد ملاحظة أن مجموعة من الشمبانزي في حديقة الحيوانات تميل إلى التبول في نفس الوقت تقريبا، وتساءلوا عما إذا كان يمكن أن يكون مشابها للتثاؤب المعدي، والذي لوحظ في الرئيسيات والذئاب الأخرى.
- لقد حار علماء الفلك بسبب الأدلة الحديثة التي تشير إلى أن الكون توسع بمعدلات مختلفة طوال عمره، ويقول العلماء إن النتائج الجديدة قد تحول التوتر إلى أزمة.
وتكشف القياسات الجديدة أن الكون يتوسع بسرعة أكبر مما يمكن لفهمنا الحالي للفيزياء أن يفسره، فالكون يتوسع بمعدلات مختلفة اعتمادا على المكان الذي ينظر إليه علماء الفلك.
- اكتشف الباحثون شفرة حاسوبية مفقودة منذ عقود طويلة واستخدموها لإحياء روبوت المحادثة المبكر ELIZA، تم تطوير ELIZA في الستينيات وحمل اسم إليزا دوليتل، بطلة مسرحية "بيجماليون"، التي تعلمت كيف تتحدث مثل امرأة بريطانية أرستقراطية.

- إذا حدث ضعف الركبة أو عدم ثباتها فقط أثناء نوبة هلع أو لحظات من المشاعر الكبيرة، فمن الآمن إلى حد ما أن نقول إن الأعراض متجذرة في القلق.

ومع ذلك، إذا استمر الضعف أو عدم الثبات لفترة طويلة واستمر لفترة أطول من نوبة المشاعر أو الذعر، فقد يكون ذلك علامة على الحاجة إلى عناية طبية.
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