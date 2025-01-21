شتاء سيبيريا الساحر

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250121/شتاء-سيبيريا-الساحر--1097009929.html
شتاء سيبيريا الساحر
شتاء سيبيريا الساحر
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا جميلة لشتاء سيبيريا الساحر، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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وتستمر درجات الحرارة غير الطبيعية بالارتفاع مع درجات حرارة الهواء خلال النهار إلى ما فوق الصفر ودرجات الحرارة ليلاً حول الصفر درجة مئوية في كراسنويارسك الروسية ومحيطها، وهي أعلى من المتوسط ​​بنحو 15-20 درجة.
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фото, صور
фото, صور

شتاء سيبيريا الساحر

15:50 GMT 21.01.2025
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا جميلة لشتاء سيبيريا الساحر، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
وتستمر درجات الحرارة غير الطبيعية بالارتفاع مع درجات حرارة الهواء خلال النهار إلى ما فوق الصفر ودرجات الحرارة ليلاً حول الصفر درجة مئوية في كراسنويارسك الروسية ومحيطها، وهي أعلى من المتوسط ​​بنحو 15-20 درجة.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورالناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

غروب الشمس فوق نهر ينيسي في محيط كراسنويارسك

غروب الشمس فوق نهر ينيسي في محيط كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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غروب الشمس فوق نهر ينيسي في محيط كراسنويارسك

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورالناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك
الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

الشاطئ الجليدي لخزان نهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية عند غروب الشمس، والتي تظهر لأول مرة منذ بنائها في أواخر الستينيات.

الشاطئ الجليدي لخزان نهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية عند غروب الشمس، والتي تظهر لأول مرة منذ بنائها في أواخر الستينيات. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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الشاطئ الجليدي لخزان نهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية عند غروب الشمس، والتي تظهر لأول مرة منذ بنائها في أواخر الستينيات.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.

الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورالشاطئ الجليدي لخزان على نهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، والذي يظهر لأول مرة منذ إنشائها في أواخر الستينيات.
الشاطئ الجليدي لخزان على نهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، والذي يظهر لأول مرة منذ إنشائها في أواخر الستينيات. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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الشاطئ الجليدي لخزان على نهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، والذي يظهر لأول مرة منذ إنشائها في أواخر الستينيات.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمنطقتي أوكتيابرسكي وسفيردلوفسكي في المدينة أثناء غروب الشمس من نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
منظر لمنطقتي أوكتيابرسكي وسفيردلوفسكي في المدينة أثناء غروب الشمس من نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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منظر لمنطقتي أوكتيابرسكي وسفيردلوفسكي في المدينة أثناء غروب الشمس من نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

أم شابة مع طفلها وصديقتها أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل مدينة كراسنويارسك.

أم شابة مع طفلها وصديقتها أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل مدينة كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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أم شابة مع طفلها وصديقتها أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل مدينة كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورلافتة مكتوب عليها "ممنوع السباحة" على ضفة نهر ينيسي في المسبح العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، والتي تم إغلاقها لأول مرة منذ بنائها في أواخر الستينيات
لافتة مكتوب عليها ممنوع السباحة على ضفة نهر ينيسي في المسبح العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، والتي تم إغلاقها لأول مرة منذ بنائها في أواخر الستينيات - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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لافتة مكتوب عليها "ممنوع السباحة" على ضفة نهر ينيسي في المسبح العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، والتي تم إغلاقها لأول مرة منذ بنائها في أواخر الستينيات
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصوريلتقط الناس الصور أثناء غروب الشمس في منصة المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
يلتقط الناس الصور أثناء غروب الشمس في منصة المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
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يلتقط الناس الصور أثناء غروب الشمس في منصة المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
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Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
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