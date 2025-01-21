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شتاء سيبيريا الساحر

شتاء سيبيريا الساحر

سبوتنيك عربي

رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا جميلة لشتاء سيبيريا الساحر، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

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وتستمر درجات الحرارة غير الطبيعية بالارتفاع مع درجات حرارة الهواء خلال النهار إلى ما فوق الصفر ودرجات الحرارة ليلاً حول الصفر درجة مئوية في كراسنويارسك الروسية ومحيطها، وهي أعلى من المتوسط ​​بنحو 15-20 درجة.

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