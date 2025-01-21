https://sarabic.ae/20250121/شتاء-سيبيريا-الساحر--1097009929.html
شتاء سيبيريا الساحر
شتاء سيبيريا الساحر
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا جميلة لشتاء سيبيريا الساحر، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T15:50+0000
2025-01-21T15:50+0000
2025-01-21T15:50+0000
صور
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وتستمر درجات الحرارة غير الطبيعية بالارتفاع مع درجات حرارة الهواء خلال النهار إلى ما فوق الصفر ودرجات الحرارة ليلاً حول الصفر درجة مئوية في كراسنويارسك الروسية ومحيطها، وهي أعلى من المتوسط بنحو 15-20 درجة.
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фото, صور
شتاء سيبيريا الساحر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا جميلة لشتاء سيبيريا الساحر، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
وتستمر درجات الحرارة غير الطبيعية بالارتفاع مع درجات حرارة الهواء خلال النهار إلى ما فوق الصفر ودرجات الحرارة ليلاً حول الصفر درجة مئوية في كراسنويارسك الروسية ومحيطها، وهي أعلى من المتوسط بنحو 15-20 درجة.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
غروب الشمس فوق نهر ينيسي في محيط كراسنويارسك
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك
الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
الشاطئ الجليدي لخزان نهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية عند غروب الشمس، والتي تظهر لأول مرة منذ بنائها في أواخر الستينيات.
الشاطئ الجليدي لخزان نهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية عند غروب الشمس، والتي تظهر لأول مرة منذ بنائها في أواخر الستينيات.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
الناس أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور الشاطئ الجليدي لخزان على نهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، والذي يظهر لأول مرة منذ إنشائها في أواخر الستينيات.
الشاطئ الجليدي لخزان على نهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، والذي يظهر لأول مرة منذ إنشائها في أواخر الستينيات.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور منظر لمنطقتي أوكتيابرسكي وسفيردلوفسكي في المدينة أثناء غروب الشمس من نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
منظر لمنطقتي أوكتيابرسكي وسفيردلوفسكي في المدينة أثناء غروب الشمس من نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
أم شابة مع طفلها وصديقتها أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل مدينة كراسنويارسك.
أم شابة مع طفلها وصديقتها أثناء غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل مدينة كراسنويارسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور لافتة مكتوب عليها "ممنوع السباحة" على ضفة نهر ينيسي في المسبح العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، والتي تم إغلاقها لأول مرة منذ بنائها في أواخر الستينيات
لافتة مكتوب عليها "ممنوع السباحة" على ضفة نهر ينيسي في المسبح العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، والتي تم إغلاقها لأول مرة منذ بنائها في أواخر الستينيات
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور يلتقط الناس الصور أثناء غروب الشمس في منصة المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
يلتقط الناس الصور أثناء غروب الشمس في منصة المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.