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https://sarabic.ae/20250121/لماذا-ضحكت-هيلاري-كلينتون-بشدة-على-كلام-ترامب-فيديو-أثار-جدلا-1096998747.html
لماذا ضحكت هيلاري كلينتون بشدة على كلام ترامب... فيديو أثار جدلا
لماذا ضحكت هيلاري كلينتون بشدة على كلام ترامب... فيديو أثار جدلا
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من القرارات التنفيذية فور تنصيبه أثار بعضها انتقادات، بينما تسببت قرارات أخرى في سخرية منافسين سابقين له. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T11:06+0000
2025-01-21T11:06+0000
مجتمع
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دونالد ترامب
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ورصد مقطع فيديو رد فعل هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة وزوجة الرئيس السابق بيل كلينتون، إثر إعلان ترامب قرار تنفيذي يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى خليج أمريكا.وظهرت كلينتون ضاحكة أمام الكاميرات خلال حفل تنصيب ترامب، فور إعلان قراره بهذا الشأن، بينما ظهر زوجها الرئيس الأسبق وهو يحاول تهدئتها.يذكر أن ترامب قال في تصريحات سابقة، مطلع الشهر الحالي، أنه يعتزم تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، مطالبا المكسيك بعدم السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلاده.لكن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم باردو، ردت على تصريحات ترامب، بالتأكيد أنه "خليج المكسيك" هو التسمية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
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منوعات, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
منوعات, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب

لماذا ضحكت هيلاري كلينتون بشدة على كلام ترامب... فيديو أثار جدلا

11:06 GMT 21.01.2025
© Getty Images / Pool / Poolهيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة
هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Pool / Pool
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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من القرارات التنفيذية فور تنصيبه أثار بعضها انتقادات، بينما تسببت قرارات أخرى في سخرية منافسين سابقين له.
ورصد مقطع فيديو رد فعل هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة وزوجة الرئيس السابق بيل كلينتون، إثر إعلان ترامب قرار تنفيذي يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى خليج أمريكا.
وظهرت كلينتون ضاحكة أمام الكاميرات خلال حفل تنصيب ترامب، فور إعلان قراره بهذا الشأن، بينما ظهر زوجها الرئيس الأسبق وهو يحاول تهدئتها.
يذكر أن ترامب قال في تصريحات سابقة، مطلع الشهر الحالي، أنه يعتزم تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، مطالبا المكسيك بعدم السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلاده.
لكن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم باردو، ردت على تصريحات ترامب، بالتأكيد أنه "خليج المكسيك" هو التسمية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
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