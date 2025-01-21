شمس الشتاء تشرق في روسيا

شروق الشمس فوق خليج أوسوري في فلاديفوستوك.
صورة لفتاة تراقب غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل مدينة كراسنويارسك.
صورة لفتاة تراقب غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل مدينة كراسنويارسك.
مشهد جميل لشروق الشمس في مدينة فلاديفوستوك.
مشهد رائع لانتشار أشعة الشمس في مدينة فلاديفوستوك.
مشهد رائع لانتشار أشعة الشمس في مدينة فلاديفوستوك.
مجموعة من الناس يلتقطون الصور أثناء غروب الشمس في منصة المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
مجموعة من الناس يلتقطون الصور أثناء غروب الشمس في منصة المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.
أشجار الصنوبر على ضفاف التايغا لنهر ينيسي عند غروب الشمس في إقليم كراسنويارسك.
أشجار الصنوبر على ضفاف التايغا لنهر ينيسي عند غروب الشمس في إقليم كراسنويارسك.
صورة للشواطئ الجليدية لنهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية عند غروب الشمس.
صورة للشواطئ الجليدية لنهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية عند غروب الشمس.
مشهد رائع لشروق الشمس فوق خليج أوسوري في فلاديفوستوك.
مشهد رائع لشروق الشمس فوق خليج أوسوري في فلاديفوستوك.