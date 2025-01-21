شمس الشتاء تشرق في روسيا

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
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أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
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شمس الشتاء تشرق في روسيا
شمس الشتاء تشرق في روسيا
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة، تم التقاطها لشمس الشتاء وهي تشرق في روسيا. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

شمس الشتاء تشرق في روسيا

15:11 GMT 21.01.2025
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة، تم التقاطها لشمس الشتاء وهي تشرق في روسيا.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

شروق الشمس فوق خليج أوسوري في فلاديفوستوك.

شروق الشمس فوق خليج أوسوري في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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شروق الشمس فوق خليج أوسوري في فلاديفوستوك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتاة تراقب غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل مدينة كراسنويارسك.

صورة لفتاة تراقب غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل مدينة كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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صورة لفتاة تراقب غروب الشمس على سطح المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل مدينة كراسنويارسك.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد جميل لشروق الشمس في مدينة فلاديفوستوك.

مشهد جميل لشروق الشمس في مدينة فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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مشهد جميل لشروق الشمس في مدينة فلاديفوستوك.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد رائع لانتشار أشعة الشمس في مدينة فلاديفوستوك.

مشهد رائع لانتشار أشعة الشمس في مدينة فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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مشهد رائع لانتشار أشعة الشمس في مدينة فلاديفوستوك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الناس يلتقطون الصور أثناء غروب الشمس في منصة المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.

مجموعة من الناس يلتقطون الصور أثناء غروب الشمس في منصة المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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مجموعة من الناس يلتقطون الصور أثناء غروب الشمس في منصة المراقبة في نيكولاييفسكايا سوبكا، أعلى نقطة جغرافية داخل حدود مدينة كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

أشجار الصنوبر على ضفاف التايغا لنهر ينيسي عند غروب الشمس في إقليم كراسنويارسك.

أشجار الصنوبر على ضفاف التايغا لنهر ينيسي عند غروب الشمس في إقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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أشجار الصنوبر على ضفاف التايغا لنهر ينيسي عند غروب الشمس في إقليم كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للشواطئ الجليدية لنهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية عند غروب الشمس.

صورة للشواطئ الجليدية لنهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية عند غروب الشمس. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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صورة للشواطئ الجليدية لنهر ينيسي في الحوض العلوي لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية عند غروب الشمس.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد رائع لشروق الشمس فوق خليج أوسوري في فلاديفوستوك.

مشهد رائع لشروق الشمس فوق خليج أوسوري في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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مشهد رائع لشروق الشمس فوق خليج أوسوري في فلاديفوستوك.

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