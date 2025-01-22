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إسبانيا: الجزائر تقوم بدور بارز بالنسبة لبلادنا في هذا المجال المهم
إسبانيا: الجزائر تقوم بدور بارز بالنسبة لبلادنا في هذا المجال المهم
سبوتنيك عربي
أكد السفير الإسباني لدى الجزائر، فرناندو موران كالفو سوتيلو، اليوم الأربعاء، أنّ الجزائر تقوم بدور بارز بالنسبة لإسبانيا في مكافحة الإرهاب وضمان سلامة الجميع. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
الجزائر
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وجاء ذلك، خلال مراسم تسليم السلطات الجزائرية الرعية الإسباني، جيلبيرت نافاترو، إلى السلطات الإسبانية في مقر وزارة الشؤون الخارجية بعد تحريره من عصابات مسلحة اختطفته على الحدود الجزائرية المالية.
https://sarabic.ae/20250120/رئيس-وزراء-فرنسي-أسبق-يحذر-بلاده-من-التصعيد-مع-الجزائر-1096951079.html
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

إسبانيا: الجزائر تقوم بدور بارز بالنسبة لبلادنا في هذا المجال المهم

13:30 GMT 22.01.2025
© Shutterstock/ Nina Images علم الجزائر واسبانيا
علم الجزائر واسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Shutterstock/ Nina Images
تابعنا عبر
أكد السفير الإسباني لدى الجزائر، فرناندو موران كالفو سوتيلو، اليوم الأربعاء، أنّ الجزائر تقوم بدور بارز بالنسبة لإسبانيا في مكافحة الإرهاب وضمان سلامة الجميع.
وجاء ذلك، خلال مراسم تسليم السلطات الجزائرية الرعية الإسباني، جيلبيرت نافاترو، إلى السلطات الإسبانية في مقر وزارة الشؤون الخارجية بعد تحريره من عصابات مسلحة اختطفته على الحدود الجزائرية المالية.
وتابع الدبلوماسي الإسباني: "نود أن نعبر عن تهانينا بمناسبة النهاية السعيدة للحادث الذي كان نافارو ضحية له"، مضيفا "نتقدم بجزيل الشكر للسلطات الجزائرية على مساهمتها الحاسمة وإجراءاتها وكل الخطوات التي اتخذتها لتحقيق هذه النهاية".
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
رئيس وزراء فرنسي أسبق يحذر بلاده من التصعيد مع الجزائر
20 يناير, 00:25 GMT

ويذكر أن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أفادت، في بيان لها، أن سائحا إسبانيا، تم اختطافه بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2025، في المنطقة الحدودية الجزائرية-المالية من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد.

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