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https://sarabic.ae/20250122/تقرير-أمريكي-يكشف-كيف-ساعدت-غوغل-الجيش-الإسرائيلي-بعد-هجوم-حماس-1097055758.html
تقرير أمريكي يكشف كيف ساعدت "غوغل" الجيش الإسرائيلي بعد هجوم حماس
تقرير أمريكي يكشف كيف ساعدت "غوغل" الجيش الإسرائيلي بعد هجوم حماس
سبوتنيك عربي
كشف تقرير صحفي أمريكي عن وثائق تفيد بأن شركة غوغل سارعت إلى بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح التقرير أن موظفي غوغل عملوا على تزويد الجيش الإسرائيلي، "بالوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة للشركة" خلال الأسابيع الأولى من الحرب في غزة. وتسلط الوثائق الضوء على المساعدة المباشرة التي قدمتها غوغل لجهاز الأمن الإسرائيلي، في وقت حاولت فيه الشركة علنًا النأي بنفسها عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط احتجاجات من موظفيها ضد عقد الحوسبة السحابية "نيمبوس" بين غوغل والحكومة الإسرائيلية. وتشير الوثائق الصادرة عن قسم الحوسبة السحابية في غوغل إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية طلبت بشكل عاجل توسيع استخدامها لخدمة غوغل المسماة"Vertex"، التي تُمكّن العملاء من تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على قواعد بياناتهم، لتحديد الأنماط والاتجاهات ووضع التوقعات المستقبلية.كما حذر أحد موظفي غوغل في وثيقة أخرى من أنه إذا لم تُسرع الشركة في توفير وصول إضافي للجيش الإسرائيلي، فإنه سيلجأ إلى شركة أمازون، المنافس الرئيسي لغوغل في سوق الحوسبة السحابية، والتي تعمل أيضًا مع الحكومة الإسرائيلية كجزء من عقد "نيمبوس".يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، طردت شركة "غوغل" الأمريكية 28 موظفًا شاركوا في اعتصام لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة احتجاجًا على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية.وأفادت صحيفة أمريكية نقلاً عن مذكرة الشركة: "قامت شركة غوغل بطرد 28 موظفًا لمشاركتهم في اعتصام لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة في نيويورك وسانيفيل، كاليفورنيا، للاحتجاج على العلاقات التجارية للشركة مع الحكومة الإسرائيلية".وطالب المتظاهرون الشركة بإنهاء عقد مشروع نيمبوس بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي بموجبه توفر "Google Cloud" و"Amazon Web Services" خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للحكومة والجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241219/القاتل-المنحوس-صورة-غوغل-تكشف-تفاصيل-جريمة-بعد-أشهر-من-الغموض-1095949972.html
https://sarabic.ae/20240417/موظفو-غوغل-يطالبون-بقطع-علاقة-الشركة-مع-إسرائيل-فيديو-1088040080.html
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العالم, أخبار العالم الآن, شركة غوغل, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, شركة غوغل, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

تقرير أمريكي يكشف كيف ساعدت "غوغل" الجيش الإسرائيلي بعد هجوم حماس

20:34 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchezغوغل
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
تابعنا عبر
كشف تقرير صحفي أمريكي عن وثائق تفيد بأن شركة غوغل سارعت إلى بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
وأوضح التقرير أن موظفي غوغل عملوا على تزويد الجيش الإسرائيلي، "بالوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة للشركة" خلال الأسابيع الأولى من الحرب في غزة.
وتسلط الوثائق الضوء على المساعدة المباشرة التي قدمتها غوغل لجهاز الأمن الإسرائيلي، في وقت حاولت فيه الشركة علنًا النأي بنفسها عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط احتجاجات من موظفيها ضد عقد الحوسبة السحابية "نيمبوس" بين غوغل والحكومة الإسرائيلية.
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وتشير الوثائق الصادرة عن قسم الحوسبة السحابية في غوغل إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية طلبت بشكل عاجل توسيع استخدامها لخدمة غوغل المسماة"Vertex"، التي تُمكّن العملاء من تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على قواعد بياناتهم، لتحديد الأنماط والاتجاهات ووضع التوقعات المستقبلية.
كما حذر أحد موظفي غوغل في وثيقة أخرى من أنه إذا لم تُسرع الشركة في توفير وصول إضافي للجيش الإسرائيلي، فإنه سيلجأ إلى شركة أمازون، المنافس الرئيسي لغوغل في سوق الحوسبة السحابية، والتي تعمل أيضًا مع الحكومة الإسرائيلية كجزء من عقد "نيمبوس".
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يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، طردت شركة "غوغل" الأمريكية 28 موظفًا شاركوا في اعتصام لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة احتجاجًا على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة أمريكية نقلاً عن مذكرة الشركة: "قامت شركة غوغل بطرد 28 موظفًا لمشاركتهم في اعتصام لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة في نيويورك وسانيفيل، كاليفورنيا، للاحتجاج على العلاقات التجارية للشركة مع الحكومة الإسرائيلية".
وطالب المتظاهرون الشركة بإنهاء عقد مشروع نيمبوس بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي بموجبه توفر "Google Cloud" و"Amazon Web Services" خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للحكومة والجيش الإسرائيلي.
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