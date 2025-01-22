https://sarabic.ae/20250122/حماس-موقف-روسيا-ضد-الاحتلال-الإسرائيلي-يعكس-البعد-الأخلاقي-للسياسة-الروسية-1097043834.html

"حماس": موقف روسيا ضد الاحتلال الإسرائيلي يعكس البعد الأخلاقي للسياسة الروسية

"حماس": موقف روسيا ضد الاحتلال الإسرائيلي يعكس البعد الأخلاقي للسياسة الروسية

سبوتنيك عربي

قال المستشار الإعلامي لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه حتى الآن يحقق أهدافه وينفذ كما كان... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T13:34+0000

2025-01-22T13:34+0000

2025-01-22T13:34+0000

حصري

روسيا

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg

وأضاف النونو في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بدأت بالفعل، رغم تأخر "الاحتلال" في الإفراج الأولي على أمل تقليل فرحة الشعب الفلسطيني بلحظة حرية الأسيرات.وأوضح أن حاجة الشعب الفلسطيني بدأت تلبى بفضل دخول 600 شاحنة يوميا، وهو عدد يكفي بالكاد في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن هذا الالتزام سيستمر، مع استعداد "حماس" لتنفيذ عملية تسليم جديدة يوم السبت المقبل.كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد تحقق في مناطق محددة مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، رغم وجود بعض الخروقات التي لا تهدد بشكل كبير استقرار الاتفاق وتعالج من خلال الوساطات.وفيما يتعلق بالموقف الروسي، أشاد النونو بدور روسيا الإيجابي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة.وشدد على أن روسيا لعبت دورا حاسما في مجلس الأمن، حيث عملت على إسقاط المشاريع التي كانت تخدم الاحتلال الإسرائيلي ورفضت القرارات التي تمس الحق الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20250108/منصور-لـسبوتنيك-روسيا-فاعل-رئيسي-بالسعي-لإنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-والدفع-باتجاه-حل-الدولتين-1096579243.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, روسيا, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار