"حماس": موقف روسيا ضد الاحتلال الإسرائيلي يعكس البعد الأخلاقي للسياسة الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250122/حماس-موقف-روسيا-ضد-الاحتلال-الإسرائيلي-يعكس-البعد-الأخلاقي-للسياسة-الروسية-1097043834.html
"حماس": موقف روسيا ضد الاحتلال الإسرائيلي يعكس البعد الأخلاقي للسياسة الروسية
"حماس": موقف روسيا ضد الاحتلال الإسرائيلي يعكس البعد الأخلاقي للسياسة الروسية
سبوتنيك عربي
قال المستشار الإعلامي لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه حتى الآن يحقق أهدافه وينفذ كما كان... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T13:34+0000
2025-01-22T13:34+0000
حصري
روسيا
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
وأضاف النونو في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بدأت بالفعل، رغم تأخر "الاحتلال" في الإفراج الأولي على أمل تقليل فرحة الشعب الفلسطيني بلحظة حرية الأسيرات.وأوضح أن حاجة الشعب الفلسطيني بدأت تلبى بفضل دخول 600 شاحنة يوميا، وهو عدد يكفي بالكاد في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن هذا الالتزام سيستمر، مع استعداد "حماس" لتنفيذ عملية تسليم جديدة يوم السبت المقبل.كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد تحقق في مناطق محددة مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، رغم وجود بعض الخروقات التي لا تهدد بشكل كبير استقرار الاتفاق وتعالج من خلال الوساطات.وفيما يتعلق بالموقف الروسي، أشاد النونو بدور روسيا الإيجابي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة.وشدد على أن روسيا لعبت دورا حاسما في مجلس الأمن، حيث عملت على إسقاط المشاريع التي كانت تخدم الاحتلال الإسرائيلي ورفضت القرارات التي تمس الحق الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20250108/منصور-لـسبوتنيك-روسيا-فاعل-رئيسي-بالسعي-لإنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-والدفع-باتجاه-حل-الدولتين-1096579243.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddf5e6362941f7b4a7d98a5d7c19124.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, روسيا, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار

"حماس": موقف روسيا ضد الاحتلال الإسرائيلي يعكس البعد الأخلاقي للسياسة الروسية

13:34 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Aleksey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال المستشار الإعلامي لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه حتى الآن يحقق أهدافه وينفذ كما كان متوقعا.
وأضاف النونو في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بدأت بالفعل، رغم تأخر "الاحتلال" في الإفراج الأولي على أمل تقليل فرحة الشعب الفلسطيني بلحظة حرية الأسيرات.
وأوضح أن حاجة الشعب الفلسطيني بدأت تلبى بفضل دخول 600 شاحنة يوميا، وهو عدد يكفي بالكاد في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن هذا الالتزام سيستمر، مع استعداد "حماس" لتنفيذ عملية تسليم جديدة يوم السبت المقبل.
كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد تحقق في مناطق محددة مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، رغم وجود بعض الخروقات التي لا تهدد بشكل كبير استقرار الاتفاق وتعالج من خلال الوساطات.
ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": روسيا فاعل رئيسي بالسعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة
8 يناير, 07:54 GMT
وفيما يتعلق بالموقف الروسي، أشاد النونو بدور روسيا الإيجابي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة.
ولفت إلى أن روسيا كانت من أولى الدول التي رفضت العدوان على فلسطين، وساندت حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير.
وشدد على أن روسيا لعبت دورا حاسما في مجلس الأمن، حيث عملت على إسقاط المشاريع التي كانت تخدم الاحتلال الإسرائيلي ورفضت القرارات التي تمس الحق الفلسطيني.

كما أعرب النونو عن شكره وامتنانه لروسيا، قائلا إن "الموقف الروسي المشكور" يلقى تقديرا كبيرا من الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس البعد الأخلاقي للسياسة الروسية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала