https://sarabic.ae/20250122/فرنسا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-العملية-الإسرائيلية-في-جنين-وتدعو-تل-أبيب-لضبط-النفس-1097057160.html

فرنسا تعرب عن قلقها إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وتدعو تل أبيب لضبط النفس

فرنسا تعرب عن قلقها إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وتدعو تل أبيب لضبط النفس

سبوتنيك عربي

أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين، داعية تل أبيب إلى ضبط النفس. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T22:57+0000

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الجزائر – سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "بينما تم التوصل للتو إلى وقف إطلاق النار في غزة، تعرب فرنسا عن قلقها البالغ بشأن تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية".وأضاف البيان، "تتسارع وتيرة الاستيطان وتتزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، مما يغذي حالة عدم الاستقرار، حيث في ليلة 20 إلى 21 يناير 2025، استهدفت هجمات جديدة العديد من المناطق الفلسطينية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص".ووفقا للبيان فإن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيثير مسألة الاستيطان في الضفة الغربية مع نظرائه الأوروبيين، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 27 يناير/ كانون الثاني في بروكسل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عن بدء عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية أطلق عليها اسم "السور الحديدي".وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك بقوة لحماية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان، "باشر جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود حملة عسكرية، لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين". مضيفًا أنه تم إطلاق اسم "السور الحديدي"، على العملية العسكرية في جنين.وصرح نواب يمينيون في الكنيست بأن "العملية ستتوسع وستشمل كافة مناطق الضفة الغربية وتحديدًا في شماله".وقد أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب، في بيان، أن "حكومة الاحتلال بدأت بجنين لاستهداف مخيمات الضفة بشكل عام"، مشيرا إلى أن "وعود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للوزير [وزير المالية بتسلئيل] سموتريتش لإبقائه في الحكومة بدأت في مدينة جنين ومخيمها".وتشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً إسرائيليًا في العديد من المدن والمناطق لا سيما في شمال الضفة، أسفر عن آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ودمار كبير في البنى التحتية، بالإضافة لهجمات للمستوطنين الإسرائيليين شبه اليومية على المدن والقرى الفلسطينية، زادت وتيرتها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

https://sarabic.ae/20250121/الجيش-الإسرائيلي-يشن-عملية-عسكرية-في-جنين-بالضفة-الغربية-وحماس-تدعو-إلى-النفير-العام-1097016838.html

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