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https://sarabic.ae/20250122/فرنسا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-العملية-الإسرائيلية-في-جنين-وتدعو-تل-أبيب-لضبط-النفس-1097057160.html
فرنسا تعرب عن قلقها إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وتدعو تل أبيب لضبط النفس
فرنسا تعرب عن قلقها إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وتدعو تل أبيب لضبط النفس
سبوتنيك عربي
أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين، داعية تل أبيب إلى ضبط النفس. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T22:57+0000
2025-01-22T22:57+0000
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الجزائر – سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "بينما تم التوصل للتو إلى وقف إطلاق النار في غزة، تعرب فرنسا عن قلقها البالغ بشأن تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية".وأضاف البيان، "تتسارع وتيرة الاستيطان وتتزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، مما يغذي حالة عدم الاستقرار، حيث في ليلة 20 إلى 21 يناير 2025، استهدفت هجمات جديدة العديد من المناطق الفلسطينية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص".ووفقا للبيان فإن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيثير مسألة الاستيطان في الضفة الغربية مع نظرائه الأوروبيين، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 27 يناير/ كانون الثاني في بروكسل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عن بدء عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية أطلق عليها اسم "السور الحديدي".وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك بقوة لحماية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان، "باشر جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود حملة عسكرية، لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين". مضيفًا أنه تم إطلاق اسم "السور الحديدي"، على العملية العسكرية في جنين.وصرح نواب يمينيون في الكنيست بأن "العملية ستتوسع وستشمل كافة مناطق الضفة الغربية وتحديدًا في شماله".وقد أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب، في بيان، أن "حكومة الاحتلال بدأت بجنين لاستهداف مخيمات الضفة بشكل عام"، مشيرا إلى أن "وعود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للوزير [وزير المالية بتسلئيل] سموتريتش لإبقائه في الحكومة بدأت في مدينة جنين ومخيمها".وتشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً إسرائيليًا في العديد من المدن والمناطق لا سيما في شمال الضفة، أسفر عن آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ودمار كبير في البنى التحتية، بالإضافة لهجمات للمستوطنين الإسرائيليين شبه اليومية على المدن والقرى الفلسطينية، زادت وتيرتها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250121/الجيش-الإسرائيلي-يشن-عملية-عسكرية-في-جنين-بالضفة-الغربية-وحماس-تدعو-إلى-النفير-العام-1097016838.html
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أخبار فرنسا , إسرائيل, وزير الخارجية الفرنسي, جنين, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم
أخبار فرنسا , إسرائيل, وزير الخارجية الفرنسي, جنين, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم

فرنسا تعرب عن قلقها إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وتدعو تل أبيب لضبط النفس

22:57 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و فرنسا
علم روسيا و فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
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أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين، داعية تل أبيب إلى ضبط النفس.
الجزائر – سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "بينما تم التوصل للتو إلى وقف إطلاق النار في غزة، تعرب فرنسا عن قلقها البالغ بشأن تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية".
وأضاف البيان، "تتسارع وتيرة الاستيطان وتتزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، مما يغذي حالة عدم الاستقرار، حيث في ليلة 20 إلى 21 يناير 2025، استهدفت هجمات جديدة العديد من المناطق الفلسطينية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص".
وأشار إلى أن فرنسا التي تشعر بقلق بالغ إزاء إطلاق العملية الإسرائيلية في جنين، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس.
ووفقا للبيان فإن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيثير مسألة الاستيطان في الضفة الغربية مع نظرائه الأوروبيين، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 27 يناير/ كانون الثاني في بروكسل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عن بدء عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية أطلق عليها اسم "السور الحديدي".
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك بقوة لحماية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان، "باشر جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود حملة عسكرية، لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين". مضيفًا أنه تم إطلاق اسم "السور الحديدي"، على العملية العسكرية في جنين.
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
الجيش الإسرائيلي يشن عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية وحماس تدعو إلى "النفير العام"
أمس, 19:17 GMT
وصرح نواب يمينيون في الكنيست بأن "العملية ستتوسع وستشمل كافة مناطق الضفة الغربية وتحديدًا في شماله".
وقد أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب، في بيان، أن "حكومة الاحتلال بدأت بجنين لاستهداف مخيمات الضفة بشكل عام"، مشيرا إلى أن "وعود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للوزير [وزير المالية بتسلئيل] سموتريتش لإبقائه في الحكومة بدأت في مدينة جنين ومخيمها".
وتشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً إسرائيليًا في العديد من المدن والمناطق لا سيما في شمال الضفة، أسفر عن آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ودمار كبير في البنى التحتية، بالإضافة لهجمات للمستوطنين الإسرائيليين شبه اليومية على المدن والقرى الفلسطينية، زادت وتيرتها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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