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مكتب نتنياهو: دور السلطة الفلسطينية يقتصر فقط على ختم الجوازات في معبر رفح
مكتب نتنياهو: دور السلطة الفلسطينية يقتصر فقط على ختم الجوازات في معبر رفح
سبوتنيك عربي
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الأنباء التي أفادت بأن إسرائيل وافقت على منح السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة على معبر رفح... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T11:01+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن السلطة الفلسطينية تلعب حاليا دورا محدودا يتمثل في الموافقة على تأشيرات الخروج، مع ترك الباب مفتوحا لاحتمالية توسيع هذا الدور في المستقبل.وأضاف البيان أن إدارة المعبر تتم حاليا من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى حركة "حماس"، وذلك تحت إشراف دولي، بينما تقتصر مساهمة السلطة الفلسطينية على وضع ختمها على جوازات سفر المغادرين من القطاع.وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مصدر مطلع على المحادثات في القاهرة، أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، اتفقا خلال اجتماعات مع المسؤولين المصريين على السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة المعبر "تحت إشراف دولي ومن الأمم المتحدة".وأكد التقرير أن هذه الترتيبات الحالية مؤقتة ومرتبطة بالمرحلة الراهنة من وقف إطلاق النار.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد علنا في وقت سابق، بأن السلطة الفلسطينية لن تتحكم في غزة بعد الحرب، رغم أن العديد من المراقبين الدوليين ومسؤولي الدفاع الإسرائيليين يرون أن هذا الخيار هو البديل الأكثر جدوى.
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مكتب نتنياهو: دور السلطة الفلسطينية يقتصر فقط على ختم الجوازات في معبر رفح

11:01 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 11:09 GMT 22.01.2025)
© AP Photo / Adel Hanaالحدود بين قطاع غزة ومصر - معبر رفح البري
الحدود بين قطاع غزة ومصر - معبر رفح البري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Adel Hana
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نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الأنباء التي أفادت بأن إسرائيل وافقت على منح السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة على معبر رفح بين غزة ومصر عند إعادة افتتاحه.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن السلطة الفلسطينية تلعب حاليا دورا محدودا يتمثل في الموافقة على تأشيرات الخروج، مع ترك الباب مفتوحا لاحتمالية توسيع هذا الدور في المستقبل.
واتهم البيان السلطة الفلسطينية بمحاولة "خلق انطباع زائف بأنها تتحكم في المعبر"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي ينتشر حاليا في المعبر، ولا يمكن لأي شخص العبور دون إشراف وموافقة الجيش وجهاز الشاباك.
وأضاف البيان أن إدارة المعبر تتم حاليا من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى حركة "حماس"، وذلك تحت إشراف دولي، بينما تقتصر مساهمة السلطة الفلسطينية على وضع ختمها على جوازات سفر المغادرين من القطاع.
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
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وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مصدر مطلع على المحادثات في القاهرة، أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، اتفقا خلال اجتماعات مع المسؤولين المصريين على السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة المعبر "تحت إشراف دولي ومن الأمم المتحدة".
وأكد التقرير أن هذه الترتيبات الحالية مؤقتة ومرتبطة بالمرحلة الراهنة من وقف إطلاق النار.
لكن مكتب نتنياهو أوضح في بيانه أن الترتيبات الحالية لمعبر رفح جزء من "المرحلة الأولى للاتفاق وسيتم مراجعتها لاحقا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد علنا في وقت سابق، بأن السلطة الفلسطينية لن تتحكم في غزة بعد الحرب، رغم أن العديد من المراقبين الدوليين ومسؤولي الدفاع الإسرائيليين يرون أن هذا الخيار هو البديل الأكثر جدوى.
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