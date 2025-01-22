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تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد - عاجل
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وزير الاستخبارات الإيراني: الأمريكيون يضغطون من أجل التفاوض
وزير الاستخبارات الإيراني: الأمريكيون يضغطون من أجل التفاوض
سبوتنيك عربي
قال وزير الاستخبارات الإيراني، اسماعيل خطيب، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد المفاوضات كوسيلة للتعاون المتبادل، بل تريد المفاوضات لصالحها فقط". 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T10:27+0000
2025-01-22T10:27+0000
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وأوضح خطيب، خلال مؤتمر سياسي لقادة ومسؤولي الجيش الإيراني، أن الأمريكيين طالما دعوا للتفاوض ولكنهم قاموا بما يتعارض مع المفاوضات"، مؤكدا أنهم يريدون تخلي إيران عن النووي والصواريخ والسلام مع إسرائيل، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضاف: "من الواضح أنهم سيزيدون من ضغوطهم لخلق ظروف مفاوضات مفروضة على إيران، وسيقدمون يوميا اقتراحات تبدو مغرية، سواء من ناحية الإغراء أو التهديد، وهنا يجب أن نكون واعين لهذا الأمر، فقد دعت أمريكا دائمًا إلى المفاوضات خلال الثورة، بينما تصرفت بشكل مخالف".وتابع خطيب: "الأمريكيون أبرموا اتفاقات ولم يلتزموا بها، لذا فإن الطريق الوحيد لتحقيق النجاح هو الاستمرار في سياسة واستراتيجية المقاومة".يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250122/إيران-تعلن-استعدادها-لإحياء-المسار-التفاوضي-بشأن-برنامجها-النووي-المتقدم-1097022620.html
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أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الاستخبارات الإيراني: الأمريكيون يضغطون من أجل التفاوض

10:27 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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قال وزير الاستخبارات الإيراني، اسماعيل خطيب، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد المفاوضات كوسيلة للتعاون المتبادل، بل تريد المفاوضات لصالحها فقط".
وأوضح خطيب، خلال مؤتمر سياسي لقادة ومسؤولي الجيش الإيراني، أن الأمريكيين طالما دعوا للتفاوض ولكنهم قاموا بما يتعارض مع المفاوضات"، مؤكدا أنهم يريدون تخلي إيران عن النووي والصواريخ والسلام مع إسرائيل، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "من الواضح أنهم سيزيدون من ضغوطهم لخلق ظروف مفاوضات مفروضة على إيران، وسيقدمون يوميا اقتراحات تبدو مغرية، سواء من ناحية الإغراء أو التهديد، وهنا يجب أن نكون واعين لهذا الأمر، فقد دعت أمريكا دائمًا إلى المفاوضات خلال الثورة، بينما تصرفت بشكل مخالف".
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
إيران تعلن استعدادها لإحياء المسار التفاوضي بشأن برنامجها النووي المتقدم
07:19 GMT
وتابع خطيب: "الأمريكيون أبرموا اتفاقات ولم يلتزموا بها، لذا فإن الطريق الوحيد لتحقيق النجاح هو الاستمرار في سياسة واستراتيجية المقاومة".
يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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