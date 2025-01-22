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https://sarabic.ae/20250122/1097040865.html
سيارة طائرة صينية تنفذ أول رحلاتها الجوية...صور
سيارة طائرة صينية تنفذ أول رحلاتها الجوية...صور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأول سيارة طائرة مصنوعة في الصين، وهي تنفذ أول رحلاتها الجوية. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الصين
фото, صور, الصين

سيارة طائرة صينية تنفذ أول رحلاتها الجوية...صور

13:13 GMT 22.01.2025
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأول سيارة طائرة مصنوعة في الصين، وهي تنفذ أول رحلاتها الجوية.
© Getty Images / VCG/Sun Shijie

صورة لـ"حاملة الطائرات الأرضية"، السيارة الطائرة التي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (XPENG)، وهي تجري أول رحلة عامة لها، في عام 2025 في مقاطعة هاينان، في الصين.

صورة لـ&quot;حاملة الطائرات الأرضية&quot;، السيارة الطائرة التي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (XPENG)، وهي تجري أول رحلة عامة لها، في عام 2025 في مقاطعة هاينان، في الصين. - سبوتنيك عربي
1/6
© Getty Images / VCG/Sun Shijie

صورة لـ"حاملة الطائرات الأرضية"، السيارة الطائرة التي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (XPENG)، وهي تجري أول رحلة عامة لها، في عام 2025 في مقاطعة هاينان، في الصين.

© Getty Images / VCG/Sun Shijie

صورة لسيارة طائرة على شكل طائرة مروحية، والتي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (XPENG) في مقاطعة هاينان، الصين.

صورة لسيارة طائرة على شكل طائرة مروحية، والتي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (XPENG) في مقاطعة هاينان، الصين. - سبوتنيك عربي
2/6
© Getty Images / VCG/Sun Shijie

صورة لسيارة طائرة على شكل طائرة مروحية، والتي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (XPENG) في مقاطعة هاينان، الصين.

© Getty Images / VCG/Sun Shijie

صورة لسيارة أثناء تحولها لطائرة واستعدادها للإقلاع، في أول رحلة عامة لها، في الصين.

صورة لسيارة أثناء تحولها لطائرة واستعدادها للإقلاع، في أول رحلة عامة لها، في الصين. - سبوتنيك عربي
3/6
© Getty Images / VCG/Sun Shijie

صورة لسيارة أثناء تحولها لطائرة واستعدادها للإقلاع، في أول رحلة عامة لها، في الصين.

© Getty Images / VCG/Sun Shijie

زوار يلتقطون الصور مع السيارة الطائرة في مقاطعة هاينان، الصين.

زوار يلتقطون الصور مع السيارة الطائرة في مقاطعة هاينان، الصين. - سبوتنيك عربي
4/6
© Getty Images / VCG/Sun Shijie

زوار يلتقطون الصور مع السيارة الطائرة في مقاطعة هاينان، الصين.

© Getty Images / VCG/Sun Shijie

زوار يتفحصون السيارة الطائرة ويلتقطون بعض الصور بجانبها.

زوار يتفحصون السيارة الطائرة ويلتقطون بعض الصور بجانبها. - سبوتنيك عربي
5/6
© Getty Images / VCG/Sun Shijie

زوار يتفحصون السيارة الطائرة ويلتقطون بعض الصور بجانبها.

© Getty Images / VCG/Sun Shijie

لقطة جميلة للسيارة الطائرة وهي تحلق في السماء في أول رحلة جوية لها.

لقطة جميلة للسيارة الطائرة وهي تحلق في السماء في أول رحلة جوية لها. - سبوتنيك عربي
6/6
© Getty Images / VCG/Sun Shijie

لقطة جميلة للسيارة الطائرة وهي تحلق في السماء في أول رحلة جوية لها.

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