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سيارة طائرة صينية تنفذ أول رحلاتها الجوية...صور
سيارة طائرة صينية تنفذ أول رحلاتها الجوية...صور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأول سيارة طائرة مصنوعة في الصين، وهي تنفذ أول رحلاتها الجوية. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T13:13+0000
2025-01-22T13:13+0000
2025-01-22T13:13+0000
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фото, صور, الصين
سيارة طائرة صينية تنفذ أول رحلاتها الجوية...صور
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأول سيارة طائرة مصنوعة في الصين، وهي تنفذ أول رحلاتها الجوية.
© Getty Images / VCG/Sun Shijie
صورة لـ"حاملة الطائرات الأرضية"، السيارة الطائرة التي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (XPENG)، وهي تجري أول رحلة عامة لها، في عام 2025 في مقاطعة هاينان، في الصين.
صورة لـ"حاملة الطائرات الأرضية"، السيارة الطائرة التي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (XPENG)، وهي تجري أول رحلة عامة لها، في عام 2025 في مقاطعة هاينان، في الصين.
© Getty Images / VCG/Sun Shijie
صورة لسيارة طائرة على شكل طائرة مروحية، والتي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (XPENG) في مقاطعة هاينان، الصين.
صورة لسيارة طائرة على شكل طائرة مروحية، والتي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (XPENG) في مقاطعة هاينان، الصين.
© Getty Images / VCG/Sun Shijie
صورة لسيارة أثناء تحولها لطائرة واستعدادها للإقلاع، في أول رحلة عامة لها، في الصين.
صورة لسيارة أثناء تحولها لطائرة واستعدادها للإقلاع، في أول رحلة عامة لها، في الصين.
© Getty Images / VCG/Sun Shijie
زوار يلتقطون الصور مع السيارة الطائرة في مقاطعة هاينان، الصين.
زوار يلتقطون الصور مع السيارة الطائرة في مقاطعة هاينان، الصين.
© Getty Images / VCG/Sun Shijie
زوار يتفحصون السيارة الطائرة ويلتقطون بعض الصور بجانبها.
زوار يتفحصون السيارة الطائرة ويلتقطون بعض الصور بجانبها.
© Getty Images / VCG/Sun Shijie
لقطة جميلة للسيارة الطائرة وهي تحلق في السماء في أول رحلة جوية لها.
لقطة جميلة للسيارة الطائرة وهي تحلق في السماء في أول رحلة جوية لها.