https://sarabic.ae/20250123/الخارجية-الروسية-تدخل-الناتو-في-أوكرانيا-يهدد-بالتصعيد-وهو-أمر-غير-مقبول-بالنسبة-لروسيا-1097073522.html
الخارجية الروسية: تدخل "الناتو" في أوكرانيا يهدد بالتصعيد وهو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا
الخارجية الروسية: تدخل "الناتو" في أوكرانيا يهدد بالتصعيد وهو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح يخرج الصراع عن... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T12:17+0000
2025-01-23T12:17+0000
2025-01-23T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "إن تدخل قوات الناتو في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح للصراع يخرج عن نطاق السيطرة وهو أمر غير مقبول بشكل قاطع لروسيا".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20250123/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1097070665.html
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روسيا
الخارجية الروسية: تدخل "الناتو" في أوكرانيا يهدد بالتصعيد وهو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا
12:17 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 23.01.2025)
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح يخرج الصراع عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن هذا أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "إن تدخل قوات الناتو في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح للصراع يخرج عن نطاق السيطرة وهو أمر غير مقبول بشكل قاطع لروسيا".
ووفقا لزاخاروفا، فإن "موسكو ستراقب عن كثب الوضع في بحر البلطيق وسترد على الانتهاكات التي ترتكبها سفن الدول الأعضاء في حلف الناتو".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة
إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.