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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250123/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-فوق-موسكو-1097093408.html
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة فوق موسكو
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة فوق موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي كولومنا... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T23:21+0000
2025-01-23T23:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سوبيانين في حسابه على "تلغرام"، "تصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقتي كولومنا ورامينسكوي الحضريتين لهجوم بطائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو، وفقا للبيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام."وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.كانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت أمس الخميس، أنه منظومات الدفاع الجوي أسقطت 49 طائرة مسيرة أوكرانية بأجواء عدة مناطق خلال 3 ساعات.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه، "في يوم 23 يناير بين الساعة 19:00 و22:00 بتوقيت موسكو. دمرت منظومات الدفاع الجوي 49 طائرة مسيرة أوكرانية، حيث تم تدمير 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك، و4 مسيرات فوق أراضي شبه جزيرة القرم، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250123/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-59-مقذوفا-في-غضون-24-ساعة-1097093279.html
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موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة, روسيا
موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة, روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة فوق موسكو

23:21 GMT 23.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي كولومنا ورامينسكوي الحضريتين كان يستهدف العاصمة موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سوبيانين في حسابه على "تلغرام"، "تصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقتي كولومنا ورامينسكوي الحضريتين لهجوم بطائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو، وفقا للبيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام."
وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت أمس الخميس، أنه منظومات الدفاع الجوي أسقطت 49 طائرة مسيرة أوكرانية بأجواء عدة مناطق خلال 3 ساعات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه، "في يوم 23 يناير بين الساعة 19:00 و22:00 بتوقيت موسكو. دمرت منظومات الدفاع الجوي 49 طائرة مسيرة أوكرانية، حيث تم تدمير 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك، و4 مسيرات فوق أراضي شبه جزيرة القرم، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية نيتايلوفو، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 59 مقذوفا في غضون 24 ساعة
22:40 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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