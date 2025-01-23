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https://sarabic.ae/20250123/ترامب-يعلن-تعيين-أندرو-بوزدر-سفيرا-للولايات-المتحدة-لدى-الاتحاد-الأوروبي-1097057730.html
ترامب يعلن تعيين أندرو بوزدر سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي
ترامب يعلن تعيين أندرو بوزدر سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعيين أندرو بوزدر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T01:35+0000
2025-01-23T01:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
تعيين سفير
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أن أندرو ف. بوزدر سيشغل منصب السفير القادم للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".وكان بوزدر محاميًا تجاريًا من عام 1978 إلى عام 1995، حيث تعامل مع العديد من القضايا البارزة وكان نشطًا في حركة مناهضة الإجهاض.وفي 2011، كان بوزدر من أبرز المساهمين في خطة المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري ميت رومني للوظائف والنمو الاقتصادي. وكان مستشارًا اقتصاديًا ومتحدثًا باسم حملة رومني الرئاسية. كما عمل مندوبًا في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2012 ورئيسًا للجنة الفرعية للجنة المنصة المعنية بالاقتصاد وخلق فرص العمل والديون.وفي 2016، كان لبوزدر دورًا كبيرًا في جمع التبرعات لحملة ترامب الرئاسية، وساهم مع زوجته بحوالي 300 ألف دولار للحملة. كما عمل بوزدر مندوبًا في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2016 ورئيسًا للجنة الفرعية "استعادة الحلم الأمريكي" التابعة للجنة المنصة المعنية بالاقتصاد وخلق فرص العمل وأزمة الديون.وبعد يوم من أدئه اليمين الدستورية، تعهد ترامب خلال مؤتمر صحافي، فرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى "لتصحيح الخلل" في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.واتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم استيراد ما يكفي من المنتجات الأميركية، قائلا إنه سيقوم بـ"تصحيح ذلك" من خلال فرض الرسوم أو حض الأوروبيين على شراء المزيد من النفط والغاز.من جانبه، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للدفاع عن مصالحه".كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في دافوس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
https://sarabic.ae/20250123/ماذا-قال-ترامب-بشأن-العفو-عن-نفسه-أو-أفراد-أسرته-كما-فعل-بايدن؟-1097057594.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, تعيين سفير, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, تعيين سفير, العالم

ترامب يعلن تعيين أندرو بوزدر سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي

01:35 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعيين أندرو بوزدر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أن أندرو ف. بوزدر سيشغل منصب السفير القادم للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف ترامب، أن "أندي محامٍ ناجح ورجل أعمال ومعلق اقتصادي ومؤلف"، مشيرًا إلى أنه "خلال فترة ولايته التي استمرت 17 عامًا كرئيس تنفيذي، قاد أندي الشركة (مطاعم سي.كيه.آي) للخروج من صعوبات مالية خطيرة، مما سمح لها بالبقاء، وتحقيق الأمان المالي، والنمو. سيبذل أندي عملاً ممتازًا في تمثيل مصالح أمتنا في هذه المنطقة المهمة".
وكان بوزدر محاميًا تجاريًا من عام 1978 إلى عام 1995، حيث تعامل مع العديد من القضايا البارزة وكان نشطًا في حركة مناهضة الإجهاض.
وفي 2011، كان بوزدر من أبرز المساهمين في خطة المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري ميت رومني للوظائف والنمو الاقتصادي. وكان مستشارًا اقتصاديًا ومتحدثًا باسم حملة رومني الرئاسية. كما عمل مندوبًا في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2012 ورئيسًا للجنة الفرعية للجنة المنصة المعنية بالاقتصاد وخلق فرص العمل والديون.
وفي 2016، كان لبوزدر دورًا كبيرًا في جمع التبرعات لحملة ترامب الرئاسية، وساهم مع زوجته بحوالي 300 ألف دولار للحملة. كما عمل بوزدر مندوبًا في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2016 ورئيسًا للجنة الفرعية "استعادة الحلم الأمريكي" التابعة للجنة المنصة المعنية بالاقتصاد وخلق فرص العمل وأزمة الديون.
وبعد يوم من أدئه اليمين الدستورية، تعهد ترامب خلال مؤتمر صحافي، فرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى "لتصحيح الخلل" في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
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واتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم استيراد ما يكفي من المنتجات الأميركية، قائلا إنه سيقوم بـ"تصحيح ذلك" من خلال فرض الرسوم أو حض الأوروبيين على شراء المزيد من النفط والغاز.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للدفاع عن مصالحه".
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في دافوس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
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