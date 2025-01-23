https://sarabic.ae/20250123/ترامب-يعلن-تعيين-أندرو-بوزدر-سفيرا-للولايات-المتحدة-لدى-الاتحاد-الأوروبي-1097057730.html

ترامب يعلن تعيين أندرو بوزدر سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي

ترامب يعلن تعيين أندرو بوزدر سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعيين أندرو بوزدر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T01:35+0000

2025-01-23T01:35+0000

2025-01-23T01:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

تعيين سفير

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أن أندرو ف. بوزدر سيشغل منصب السفير القادم للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".وكان بوزدر محاميًا تجاريًا من عام 1978 إلى عام 1995، حيث تعامل مع العديد من القضايا البارزة وكان نشطًا في حركة مناهضة الإجهاض.وفي 2011، كان بوزدر من أبرز المساهمين في خطة المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري ميت رومني للوظائف والنمو الاقتصادي. وكان مستشارًا اقتصاديًا ومتحدثًا باسم حملة رومني الرئاسية. كما عمل مندوبًا في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2012 ورئيسًا للجنة الفرعية للجنة المنصة المعنية بالاقتصاد وخلق فرص العمل والديون.وفي 2016، كان لبوزدر دورًا كبيرًا في جمع التبرعات لحملة ترامب الرئاسية، وساهم مع زوجته بحوالي 300 ألف دولار للحملة. كما عمل بوزدر مندوبًا في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2016 ورئيسًا للجنة الفرعية "استعادة الحلم الأمريكي" التابعة للجنة المنصة المعنية بالاقتصاد وخلق فرص العمل وأزمة الديون.وبعد يوم من أدئه اليمين الدستورية، تعهد ترامب خلال مؤتمر صحافي، فرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى "لتصحيح الخلل" في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.واتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم استيراد ما يكفي من المنتجات الأميركية، قائلا إنه سيقوم بـ"تصحيح ذلك" من خلال فرض الرسوم أو حض الأوروبيين على شراء المزيد من النفط والغاز.من جانبه، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للدفاع عن مصالحه".كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في دافوس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

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الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, تعيين سفير, العالم