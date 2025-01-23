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مسؤول إيراني يطالب باعتقال جواد ظريف بسبب تصريحاته عن "حرية الحجاب"
مسؤول إيراني يطالب باعتقال جواد ظريف بسبب تصريحاته عن "حرية الحجاب"
سبوتنيك عربي
طالب مسؤول إيراني، اليوم الخميس، باعتقال محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بسبب تصريحاته الحديثة عن "حرية الحجاب". 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T21:12+0000
2025-01-23T21:12+0000
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وكتب أمين مجلس الأمر بالمعروف في طهران، روح الله مومن نسب، عبر حسابه على منصة "فيراستي" الإيرانية، وهي البديلة لمنصة "إكس": "ينبغي اعتقال ظريف واستجوابه عند دخوله البلاد؛ وإلا فإن البلاد ستواجه قريبا أزمات أكثر تعقيدا وخطورة".وكان محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، صرح أمس الأربعاء، أن الحكومة الإيرانية قررت "عدم الضغط على النساء" اللاتي لا يغطين شعرهن في الأماكن العامة، واصفا القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".وأدلى ظريف بهذه التعليقات أثناء جلوسه في لقاء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وتابع نائب الرئيس الإيراني في تصريحاته، أن "القرار كان بمثابة وعد انتخابي قدمه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والذي تم تحقيقه الآن".وأوضح ظريف أن الرئيس الإيراني قرر عدم تنفيذ قانون يهدف إلى فرض عقوبات على النساء اللاتي يرفضن تغطية شعرهن في الأماكن العامة، وهو القرار الذي قال إنه اتخذ بموافقة القيادة الإيرانية، بما في ذلك رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ومجلس الأمن القومي.وأضاف ظريف أن "الخطوة نحو عدم الضغط على النساء "ليست كافية"، لكنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".وفي سبتمبر/ أيلول 2022، اندلعت الاحتجاجات في إيران، بسبب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة بسبب حجابها الفضفاض المزعوم، ثم تحولت الاحتجاجات بعد ذلك إلى أعمال شغب أثارتها عناصر مدعومة من الخارج.وخاض الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الانتخابات الرئاسية على أساس برنامج يقوم على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فضلا عن المشاركة البنّاءة بشكل أكبر مع العالم، بحسب وكالة "إيرنا".
https://sarabic.ae/20250122/بعد-موافقة-كبار-المسؤولين-الحكومة-الإيرانية-تقرر-عدم-الضغط-على-النساء-بشأن-الحجاب-1097054174.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مسؤول إيراني يطالب باعتقال جواد ظريف بسبب تصريحاته عن "حرية الحجاب"

21:12 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Burhan Ozbiliciمحمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
محمد جواد ظريف
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
طالب مسؤول إيراني، اليوم الخميس، باعتقال محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بسبب تصريحاته الحديثة عن "حرية الحجاب".
وكتب أمين مجلس الأمر بالمعروف في طهران، روح الله مومن نسب، عبر حسابه على منصة "فيراستي" الإيرانية، وهي البديلة لمنصة "إكس": "ينبغي اعتقال ظريف واستجوابه عند دخوله البلاد؛ وإلا فإن البلاد ستواجه قريبا أزمات أكثر تعقيدا وخطورة".
وكان محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، صرح أمس الأربعاء، أن الحكومة الإيرانية قررت "عدم الضغط على النساء" اللاتي لا يغطين شعرهن في الأماكن العامة، واصفا القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأدلى ظريف بهذه التعليقات أثناء جلوسه في لقاء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وقال ظريف: "إذا ذهبت إلى شوارع طهران، فسوف تجد النساء لا يغطين شعرهن، وهذا مخالف للقانون، لكن الحكومة الإيرانية قررت عدم الضغط على النساء".
وتابع نائب الرئيس الإيراني في تصريحاته، أن "القرار كان بمثابة وعد انتخابي قدمه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والذي تم تحقيقه الآن".
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إيران 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
بعد موافقة كبار المسؤولين... الحكومة الإيرانية تقرر عدم الضغط على النساء بشأن الحجاب
أمس, 18:59 GMT
وأوضح ظريف أن الرئيس الإيراني قرر عدم تنفيذ قانون يهدف إلى فرض عقوبات على النساء اللاتي يرفضن تغطية شعرهن في الأماكن العامة، وهو القرار الذي قال إنه اتخذ بموافقة القيادة الإيرانية، بما في ذلك رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ومجلس الأمن القومي.
وأضاف ظريف أن "الخطوة نحو عدم الضغط على النساء "ليست كافية"، لكنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، اندلعت الاحتجاجات في إيران، بسبب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة بسبب حجابها الفضفاض المزعوم، ثم تحولت الاحتجاجات بعد ذلك إلى أعمال شغب أثارتها عناصر مدعومة من الخارج.
وخاض الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الانتخابات الرئاسية على أساس برنامج يقوم على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فضلا عن المشاركة البنّاءة بشكل أكبر مع العالم، بحسب وكالة "إيرنا".
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