نتنياهو يدافع عن إيلون ماسك بعد اتهامه بأداء تحية نازية
© AP Photoالملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
© AP Photo
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خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن صمته بشأن الضجة التي أثارها الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأظهر ماسك، الذي هو مؤيد صريح وحليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفتة ذراع مستقيمة خلال حفل التنصيب، يوم الإثنين الماض، وهي الحركة التي اعتبرها كثيرون بأنها تحية نازية.
Elon Musk just did the Nazi salut live on TV — Do not let them erase this—Do not let them tell you he meant "my heart goes out for you" — he's a fucking Nazi. pic.twitter.com/mWFWkkgN97— Ema🇵🇸. (@Ema97n) January 21, 2025
وكتب نتنياهو عبر منصة "إكس"، أن "إيلون ماسك يتعرض للتشهير زورا"، موضحا أنه "صديق عظيم لإسرائيل، وقد زارها بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، و منذ ذلك الحين دعم مرارا وتكرارا وبقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين وأنظمة الإبادة الجماعية، التي تسعى إلى إبادة الدولة اليهودية الوحيدة"، وفق قوله.
وأردف نتنياهو في تغريدته: "أشكر إيلون ماسك على موقفه من إسرائيل".
.@elonmusk is being falsely smeared.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 23, 2025
Elon is a great friend of Israel. He visited Israel after the October 7 massacre in which Hamas terrorists committed the worst atrocity against the Jewish people since the Holocaust. He has since repeatedly and forcefully supported Israel’s… https://t.co/VkBptanDmp
يشار إلى أن إيلون ماسك نفسه، رفض بالفعل الانتقادات الموجهة إليه بسبب حركته في حفل تنصيب دونالد ترامب، إذ كتب عبر منصة "إكس": "بصراحة، إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلّف الملياردير البارز، بخفض الإنفاق الحكومي الأمريكي.