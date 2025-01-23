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نتنياهو يدافع عن إيلون ماسك بعد اتهامه بأداء تحية نازية
نتنياهو يدافع عن إيلون ماسك بعد اتهامه بأداء تحية نازية
سبوتنيك عربي
خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن صمته بشأن الضجة التي أثارها الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي،... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T15:54+0000
2025-01-23T15:54+0000
إيلون ماسك
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وأظهر ماسك، الذي هو مؤيد صريح وحليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفتة ذراع مستقيمة خلال حفل التنصيب، يوم الإثنين الماض، وهي الحركة التي اعتبرها كثيرون بأنها تحية نازية.وكتب نتنياهو عبر منصة "إكس"، أن "إيلون ماسك يتعرض للتشهير زورا"، موضحا أنه "صديق عظيم لإسرائيل، وقد زارها بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، و منذ ذلك الحين دعم مرارا وتكرارا وبقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين وأنظمة الإبادة الجماعية، التي تسعى إلى إبادة الدولة اليهودية الوحيدة"، وفق قوله.وأردف نتنياهو في تغريدته: "أشكر إيلون ماسك على موقفه من إسرائيل".يشار إلى أن إيلون ماسك نفسه، رفض بالفعل الانتقادات الموجهة إليه بسبب حركته في حفل تنصيب دونالد ترامب، إذ كتب عبر منصة "إكس": "بصراحة، إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلّف الملياردير البارز، بخفض الإنفاق الحكومي الأمريكي.
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إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نتنياهو يدافع عن إيلون ماسك بعد اتهامه بأداء تحية نازية

15:54 GMT 23.01.2025
© AP Photoالملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
© AP Photo
تابعنا عبر
خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن صمته بشأن الضجة التي أثارها الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأظهر ماسك، الذي هو مؤيد صريح وحليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفتة ذراع مستقيمة خلال حفل التنصيب، يوم الإثنين الماض، وهي الحركة التي اعتبرها كثيرون بأنها تحية نازية.
وكتب نتنياهو عبر منصة "إكس"، أن "إيلون ماسك يتعرض للتشهير زورا"، موضحا أنه "صديق عظيم لإسرائيل، وقد زارها بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، و منذ ذلك الحين دعم مرارا وتكرارا وبقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين وأنظمة الإبادة الجماعية، التي تسعى إلى إبادة الدولة اليهودية الوحيدة"، وفق قوله.
وأردف نتنياهو في تغريدته: "أشكر إيلون ماسك على موقفه من إسرائيل".
يشار إلى أن إيلون ماسك نفسه، رفض بالفعل الانتقادات الموجهة إليه بسبب حركته في حفل تنصيب دونالد ترامب، إذ كتب عبر منصة "إكس": "بصراحة، إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلّف الملياردير البارز، بخفض الإنفاق الحكومي الأمريكي.
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