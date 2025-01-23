https://sarabic.ae/20250123/وزير-الدفاع-السوري-الحكومة-المؤقتة-تعمل-على-دمج-كافة-الفصائل-المسلحة-في-الجيش-الجديد-1097058591.html
وزير الدفاع السوري: الحكومة المؤقتة تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في الجيش الجديد
وزير الدفاع السوري: الحكومة المؤقتة تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في الجيش الجديد
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، إن وزارة الدفاع السورية تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في البلاد في الجيش السوري الجديد. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T03:59+0000
2025-01-23T03:59+0000
2025-01-23T05:29+0000
أخبار سوريا اليوم
منصب وزير الدفاع
العالم العربي
فصائل مسلحة
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وأضاف أبو قصرة في تصريح لـ"المجلة": "الأولوية الكبرى الآن هي نقل الفصائل أو الوحدات العسكرية إلى الفرع العسكري لوزارة الدفاع. وفي المستقبل سنعيد هيكلة الجيش العربي السوري وفقاً للقوانين، وهذه القوانين تحدد مساراً واحداً وتضع الخط العام لبناء المؤسسة العسكرية. وأولوياتنا الآن هي دمج الفصائل في المؤسسة العسكرية وتوزيع هذه القوات المسلحة وفقاً لجغرافية سوريا، وهناك خطوات كبيرة ومفصلة لهذا الغرض".وتابع أن وزارة الدفاع في البلاد عقدت مجموعة من الاجتماعات مع الفصائل في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة، مضيفًا أنه لم يكن هناك اجتماع مع قوات سوريا الديمقراطية.استولى المعارضون المسلحون السوريون على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول. وتنحى الرئيس السوري بشار الأسد بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء.تم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها "هيئة تحرير الشام" وجماعات معارضة أخرى، رئيسًا مؤقتًا للوزراء في 10 ديسمبر.
https://sarabic.ae/20250122/وزير-الدفاع-السوري-نتواصل-مع-وسطاء-لوقف-تقدم-إسرائيل-في-الجنوب-1097055376.html
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أخبار سوريا اليوم, منصب وزير الدفاع, العالم العربي, فصائل مسلحة
أخبار سوريا اليوم, منصب وزير الدفاع, العالم العربي, فصائل مسلحة
وزير الدفاع السوري: الحكومة المؤقتة تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في الجيش الجديد
03:59 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 05:29 GMT 23.01.2025)
قال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، إن وزارة الدفاع السورية تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في البلاد في الجيش السوري الجديد.
وأضاف أبو قصرة في تصريح لـ"المجلة": "الأولوية الكبرى الآن هي نقل الفصائل أو الوحدات العسكرية إلى الفرع العسكري لوزارة الدفاع. وفي المستقبل سنعيد هيكلة الجيش العربي السوري وفقاً للقوانين، وهذه القوانين تحدد مساراً واحداً
وتضع الخط العام لبناء المؤسسة العسكرية. وأولوياتنا الآن هي دمج الفصائل في المؤسسة العسكرية وتوزيع هذه القوات المسلحة وفقاً لجغرافية سوريا، وهناك خطوات كبيرة ومفصلة لهذا الغرض".
وتابع أن وزارة الدفاع في البلاد عقدت مجموعة من الاجتماعات مع الفصائل في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة، مضيفًا أنه لم يكن هناك اجتماع مع قوات سوريا الديمقراطية.
استولى المعارضون المسلحون السوريون على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول. وتنحى الرئيس السوري بشار الأسد بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء.
تم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها "هيئة تحرير الشام" وجماعات معارضة أخرى، رئيسًا مؤقتًا للوزراء في 10 ديسمبر.