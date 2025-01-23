وزير الدفاع السوري: الحكومة المؤقتة تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في الجيش الجديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250123/وزير-الدفاع-السوري-الحكومة-المؤقتة-تعمل-على-دمج-كافة-الفصائل-المسلحة-في-الجيش-الجديد-1097058591.html
وزير الدفاع السوري: الحكومة المؤقتة تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في الجيش الجديد
وزير الدفاع السوري: الحكومة المؤقتة تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في الجيش الجديد
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، إن وزارة الدفاع السورية تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في البلاد في الجيش السوري الجديد. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T03:59+0000
2025-01-23T05:29+0000
أخبار سوريا اليوم
منصب وزير الدفاع
العالم العربي
فصائل مسلحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_9698bc429aa4b37d7293c3714abe161f.jpg
وأضاف أبو قصرة في تصريح لـ"المجلة": "الأولوية الكبرى الآن هي نقل الفصائل أو الوحدات العسكرية إلى الفرع العسكري لوزارة الدفاع. وفي المستقبل سنعيد هيكلة الجيش العربي السوري وفقاً للقوانين، وهذه القوانين تحدد مساراً واحداً وتضع الخط العام لبناء المؤسسة العسكرية. وأولوياتنا الآن هي دمج الفصائل في المؤسسة العسكرية وتوزيع هذه القوات المسلحة وفقاً لجغرافية سوريا، وهناك خطوات كبيرة ومفصلة لهذا الغرض".وتابع أن وزارة الدفاع في البلاد عقدت مجموعة من الاجتماعات مع الفصائل في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة، مضيفًا أنه لم يكن هناك اجتماع مع قوات سوريا الديمقراطية.استولى المعارضون المسلحون السوريون على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول. وتنحى الرئيس السوري بشار الأسد بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء.تم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها "هيئة تحرير الشام" وجماعات معارضة أخرى، رئيسًا مؤقتًا للوزراء في 10 ديسمبر.
https://sarabic.ae/20250122/وزير-الدفاع-السوري-نتواصل-مع-وسطاء-لوقف-تقدم-إسرائيل-في-الجنوب-1097055376.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_e5f374120c4f64ef16a6f0dc142e3293.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, منصب وزير الدفاع, العالم العربي, فصائل مسلحة
أخبار سوريا اليوم, منصب وزير الدفاع, العالم العربي, فصائل مسلحة

وزير الدفاع السوري: الحكومة المؤقتة تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في الجيش الجديد

03:59 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 05:29 GMT 23.01.2025)
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، إن وزارة الدفاع السورية تعمل على دمج كافة الفصائل المسلحة في البلاد في الجيش السوري الجديد.
وأضاف أبو قصرة في تصريح لـ"المجلة": "الأولوية الكبرى الآن هي نقل الفصائل أو الوحدات العسكرية إلى الفرع العسكري لوزارة الدفاع. وفي المستقبل سنعيد هيكلة الجيش العربي السوري وفقاً للقوانين، وهذه القوانين تحدد مساراً واحداً وتضع الخط العام لبناء المؤسسة العسكرية. وأولوياتنا الآن هي دمج الفصائل في المؤسسة العسكرية وتوزيع هذه القوات المسلحة وفقاً لجغرافية سوريا، وهناك خطوات كبيرة ومفصلة لهذا الغرض".
وتابع أن وزارة الدفاع في البلاد عقدت مجموعة من الاجتماعات مع الفصائل في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة، مضيفًا أنه لم يكن هناك اجتماع مع قوات سوريا الديمقراطية.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
وزير الدفاع السوري: نتواصل مع وسطاء لوقف تقدم إسرائيل في الجنوب
أمس, 20:14 GMT
استولى المعارضون المسلحون السوريون على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول. وتنحى الرئيس السوري بشار الأسد بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء.
تم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها "هيئة تحرير الشام" وجماعات معارضة أخرى، رئيسًا مؤقتًا للوزراء في 10 ديسمبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала