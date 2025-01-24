https://sarabic.ae/20250124/اتهام-أمريكي-للإمارات-بتسليح-الدعم-السريع-السودانية-1097124824.html

اتهام أمريكي للإمارات بتسليح "الدعم السريع" السودانية

اتهام أمريكي للإمارات بتسليح "الدعم السريع" السودانية

سبوتنيك عربي

أتهم مشرعان أمريكيان دولة الإمارات بإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح في حربها ضد الجيش السوداني. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T21:21+0000

2025-01-24T21:21+0000

2025-01-24T21:20+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار السودان اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085438903_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8fb8d8cf4d57fb3225ea6e37e30429c8.jpg

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن السناتور الأمريكية كريس فان هولين وعضوة مجلس النواب سارة جاكوبس، وهما ديمقراطيان، تعهدهما بالاستمرار "في جهودهما لمنع بيع أسلحة للإمارات، بعد أن خلصا إلى أنها تُقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية المتورطة في الحرب الأهلية في السودان"، وهو ما نفاه مسؤول إماراتي.واستند فان هولين وجاكوبس، وهما ديمقراطيان، في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى، بحسب بيان صادر عنهما.وقال فان هولين في البيان: "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان".وردًا على طلب للتعليق، أكد مسؤول إماراتي أن تركيز بلاده في السودان ينصب على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي للصراع. وأضاف المسؤول: "أوضحت الإمارات بالفعل أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين في السودان".وكان فان هولين وجاكوبس قد قدما مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر/تشرين الثاني في محاولة لوقف هذه الصفقة، إلا أنه من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونجرس، حيث يعتبر الرؤساء من كلا الحزبين الإمارات شريكًا أمنيًا إقليميًا حيويًا. ومع ذلك، يأمل المشرعان في لفت الانتباه إلى الصراع في السودان، الذي أصبح يُعدّ من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع السودانية، بالإضافة إلى 7 كيانات أخرى مرتبطة بها.وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن "هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى تورط قوات الدعم السريع، بقيادة حميدتي، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية واستخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاعات المسلحة بدارفور والجزيرة ومناطق أخرى بالسودان".كما شملت العقوبات 7 شركات وفردًا واحدًا على صلة بقوات الدعم السريع، أبرزها شركة "كابيتال تاب القابضة" التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، والتي اتُهمت بتقديم الدعم المالي والأسلحة لهذه القوات.ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023 اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.

https://sarabic.ae/20250122/هل-تؤثر-العقوبات-الأمريكية-على-البرهان-وحميدتي-على-مسار-الحرب-في-السودان؟-1097047880.html

https://sarabic.ae/20250118/جنوب-السودان-تكشف-حقيقة-إغلاق-سفارتها-في-بورتسودان-1096893562.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار