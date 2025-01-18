https://sarabic.ae/20250118/جنوب-السودان-تكشف-حقيقة-إغلاق-سفارتها-في-بورتسودان-1096893562.html

جنوب السودان تكشف حقيقة إغلاق سفارتها في بورتسودان

جنوب السودان تكشف حقيقة إغلاق سفارتها في بورتسودان

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق سفارتها في السودان. 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T06:43+0000

2025-01-18T06:43+0000

2025-01-18T06:43+0000

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ونقل موقع "أخبار السودان"، عن الوزارة بيانا رسميا دعت فيه المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة"، ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.وشهدت العاصمة جوبا، يوم الخميس الماضي، احتجاجات وأعمال عنف على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة ود مدني السودانية، حيث خرج مواطنون للتعبير عن غضبهم إزاء مقتل عدد من مواطني جنوب السودان هناك، بعد اتهامهم بالقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.وعلى إثر هذه الأحداث، استدعت حكومة جنوب السودان السفير السوداني في جوبا، عصام محمد حسن كرار، للتعبير عن قلقها البالغ بشأن سلامة رعاياها في السودان، خاصة بعد سيطرة القوات المسلحة السودانية على ود مدني.وفي وقت سابق، أحرز سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، يوم الأحد الماضي، تقدمًا استراتيجيًا جديدًا بسيطرته على مجمّع "الرواد" السكني، بعد معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع، مكنه من التقدم باتجاه وسط العاصمة الخرطوم.وقال موقع "سودان تربيون"، إن "انفتاح مدرعات الجيش السوداني شمالاً والساعي للوصول لوسط الخرطوم، يأتي ضمن العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم".ولفت الجيش السوداني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن "أبطال سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطروا على مجمع الرواد السكني"، مشيرًا إلى أن رجاله كبّدوا ما وصفها بـ"مليشيا التمرد" خسائر كبيرة في الأرواح، مع "الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك"، في حين نشر جنود في الجيش السوداني، مقاطع فيديو أظهرت انتشارهم في المجمع السكني الضخم.

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