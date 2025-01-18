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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد خطير للنزاع في السودان
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد خطير للنزاع في السودان
سبوتنيك عربي
حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الجمعة، من أن النزاع في السودان يتخذ منعطفًا "أكثر خطورة" على المدنيين، استنادًا إلى تقارير تشير إلى وقوع... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T01:31+0000
2025-01-18T01:31+0000
أخبار السودان اليوم
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
منظمة الأمم المتحدة
الجيش السوداني
محمد حمدان حميدتي
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وأوضح تورك في بيان أن "الوضع بالنسبة إلى المدنيين في السودان يائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى. أخشى أن الوضع يأخذ الآن منعطفًا أكثر خطورة".وشهدت مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، استعادة الجيش السيطرة عليها السبت بعد طرده لقوات الدعم السريع، التي كانت قد سيطرت على الولاية في ديسمبر/كانون الأول 2023.وأشار تورك إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّق الأسبوع الماضي مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا في هجومين وقعا بمخيمين يبعدان حوالي 40 كيلومترًا عن ود مدني، مؤكدًا أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى.وتُتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ أعمال عنف ذات طابع إثني، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتهامها الأسبوع الماضي بارتكاب إبادة جماعية. ومع ذلك، ظهرت تقارير أيضًا عن استهداف المدنيين على أسس عرقية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني.وفي هذا السياق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس عقوبات على قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدارس وأسواق ومستشفيات واستخدام التجويع كسلاح حرب.وجاءت هذه العقوبات بعد أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب اتهام مجموعته بارتكاب إبادة جماعية.وصف الجيش السوداني العقوبات بأنها "غير أخلاقية" وقال إنها "تفتقر إلى أسس العدالة والموضوعية".ويواجه طرفا النزاع اتهامات باستهداف المدنيين والقصف العشوائي لمناطق مأهولة. كما اتهمت قوات الدعم السريع بالتطهير العرقي والعنف الجنسي المنهجي وحصار بلدات بكاملها.وفي ردها على تقارير أمريكية تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن محدودية القدرة على التنقل أعاقت التوثيق المحدد لهذه المزاعم، لكنها وصفت التقارير بأنها "مقلقة جدًا" وتتطلب مزيدًا من التحقيق.وأضافت شامداساني أن الأمم المتحدة وثقت استخدام "أسلحة ثقيلة جدًا في مناطق مأهولة"، بما في ذلك ضربات جوية استهدفت الأسواق.وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني، إلى جانب أزمة إنسانية كبيرة. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 30 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد مرور 20 شهرًا على اندلاع النزاع.
https://sarabic.ae/20250117/أول-تعليق-من-قائد-الجيش-السوداني-بعد-عقوبات-فرضتها-أمريكا-عليه-1096879801.html
https://sarabic.ae/20250117/السودان-يهاجم-أمريكا-عقوباتها-ضد-البرهان-قرار-مشبوه-ومنافي-للواقع-1096857690.html
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أخبار السودان اليوم, مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, محمد حمدان حميدتي
أخبار السودان اليوم, مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, محمد حمدان حميدتي

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد خطير للنزاع في السودان

01:31 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الجمعة، من أن النزاع في السودان يتخذ منعطفًا "أكثر خطورة" على المدنيين، استنادًا إلى تقارير تشير إلى وقوع هجومين بطابع إثني في ولاية الجزيرة بوسط السودان.
وأوضح تورك في بيان أن "الوضع بالنسبة إلى المدنيين في السودان يائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى. أخشى أن الوضع يأخذ الآن منعطفًا أكثر خطورة".
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
أول تعليق من قائد الجيش السوداني بعد عقوبات فرضتها أمريكا عليه
أمس, 14:22 GMT
وشهدت مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، استعادة الجيش السيطرة عليها السبت بعد طرده لقوات الدعم السريع، التي كانت قد سيطرت على الولاية في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأشار تورك إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّق الأسبوع الماضي مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا في هجومين وقعا بمخيمين يبعدان حوالي 40 كيلومترًا عن ود مدني، مؤكدًا أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى.
وتُتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ أعمال عنف ذات طابع إثني، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتهامها الأسبوع الماضي بارتكاب إبادة جماعية. ومع ذلك، ظهرت تقارير أيضًا عن استهداف المدنيين على أسس عرقية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني.
وفي هذا السياق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس عقوبات على قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدارس وأسواق ومستشفيات واستخدام التجويع كسلاح حرب.
وجاءت هذه العقوبات بعد أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب اتهام مجموعته بارتكاب إبادة جماعية.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
السودان يهاجم أمريكا: عقوباتها ضد البرهان "قرار مشبوه ومنافي للواقع"
أمس, 07:56 GMT
وصف الجيش السوداني العقوبات بأنها "غير أخلاقية" وقال إنها "تفتقر إلى أسس العدالة والموضوعية".
ويواجه طرفا النزاع اتهامات باستهداف المدنيين والقصف العشوائي لمناطق مأهولة. كما اتهمت قوات الدعم السريع بالتطهير العرقي والعنف الجنسي المنهجي وحصار بلدات بكاملها.
وفي ردها على تقارير أمريكية تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن محدودية القدرة على التنقل أعاقت التوثيق المحدد لهذه المزاعم، لكنها وصفت التقارير بأنها "مقلقة جدًا" وتتطلب مزيدًا من التحقيق.
وأضافت شامداساني أن الأمم المتحدة وثقت استخدام "أسلحة ثقيلة جدًا في مناطق مأهولة"، بما في ذلك ضربات جوية استهدفت الأسواق.
وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني، إلى جانب أزمة إنسانية كبيرة. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 30 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد مرور 20 شهرًا على اندلاع النزاع.
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